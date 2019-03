Solo diez aspirantes superan las pruebas físicas para la Policía Local de Llanes Parte de los aspirantes, ayer, durante una de las pruebas. / NEL ACEBAL Entre los candidatos que ahora deberán hacer un examen teórico no se encuentra ninguno de los seis interinos que hasta ahora ocupaban las plazas L. RAMOS Viernes, 1 marzo 2019, 00:22

Solamente 21 personas se presentaron ayer a primera hora de la mañana en la piscina municipal de Llanes para realizar las pruebas físicas incluidas en la convocatoria para hacerse con alguna de las cinco plazas de Policía Local de Llanes que desde hace años ocupan interinos. La cifra se podría elevar hasta los seis puestos, si el reservado para el turno de movilidad quedase desierto. En este caso, las entrevistas tuvieron lugar el pasado lunes y a las mismas acudieron dos agentes.

En este primer cribado fueron ayer eliminados once de los candidatos, entre los que se encuentran los seis policías interinos que actualmente ocupan las plazas sacadas a concurso por el equipo de gobierno. Algo que, según comentaba alguno de ellos ayer, no les pilla por sorpresa. Hace meses ya denunciaron públicamente que las pruebas físicas se habían diseñado para que ellos no las pudieran pasar. De hecho, han denunciado tanto las bases como la composición de un tribunal que no consideran justo.

Durante la mañana de ayer los aspirantes tuvieron que nadar cien metros en menos de dos minutos, correr otros cien en catorce segundos y dos kilómetros en ocho minutos. Además, debían lanzar un balón medicinal de cinco kilos a una distancia mínima de cinco metros y saltar más allá de los 2,2 metros con los pies juntos.

Las diez personas que han logrado superar las pruebas físicas deberán ahora enfrentarse a un examen teórico que tendrá lugar esta tarde en el instituto de Llanes.