Sorpresa entre la oposición por el coste de rehabilitar la plaza de abastos riosellana

Los 700.000 euros en los que ha sido valorado el proyecto de rehabilitación de la Plaza de Abastos de Ribadesella han cogido por sorpresa a todos los grupos políticos de la oposición. Ni PSOE ni Pueblu ni PP se esperaban un presupuesto tan alto, aunque el grupo verde optó por no hacer valoraciones «hasta que no veamos el informe», dijo Ricardo Cangas. El PSOE pidió por escrito una copia del informe elaborado por el arquitecto Felipe Díaz-Miranda y el PP la convocatoria de una comisión informativa para analizarlo detenidamente.

A su vez, sus portavoces no tuvieron reparos a la hora de valorar el presupuesto hecho público por la alcaldesa en el último pleno. «Nunca pensé que fuera tanto. Es muchísimo dinero para asegurar el bienestar del edificio», aseguró el socialista José Luis Díaz Bermúdez. No obstante, volvió a reclamar «un amplio consenso social» sobre su futuro, «porque trece concejales no somos suficientes» para decidir sobre un tema tan importante como demoler o conservar la plaza de abastos.

Al presidente de los conservadores riosellanos le parece un coste «desmesurado». Por ese motivo, Juan Manuel Blanco cree que «no merece la pena invertir tanto dinero» en rehabilitar un edificio que, además, nunca podría ser destinado al uso para el que fue concebido, la venta de productos del campo, «porque ya nadie siembra en nuestro concejo», añadió.

La decisión futura sobre la Plaza de Abastos de Ribadesella está cada vez más cerca. Sobre todo, después de conocer que el 29 de julio próximo caducará la concesión otorgada por el Estado hace 80 años. Su extinción obliga a restituir el suelo a su estado original. Es decir, a derribar el edificio. Por ese motivo, el informe elaborado por el arquitecto Felipe Díaz-Miranda aporta tres posibles alternativas de demolición que, de momento, nadie conoce. Se harán públicas en cuanto la oposición y el equipo de gobierno estudien y analicen el documento.

En el pleno, PSOE y PP preguntaron por la comisión permanente de la Fiesta de Piraguas que se había anunciado al inicio de la legislatura. «Se prometieron reuniones periódicas a lo largo del año, pero este año no hemos tenido ni una sola», se quejó Díaz Bermúdez. Por su parte, Blanco pidió una reunión urgente para tratar los temas de seguridad y acampada. La alcaldesa anunció que la convocará a lo largo de los próximos días, «pero no hay nada nuevo, porque solo hemos mantenido una reunión en Delegación de Gobierno y aún no se ha celebrado la de Protección Civil», dijo Fernández.