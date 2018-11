Stop Residuos denuncia «actividad sin licencia» en la planta de El Peral Quemas en la planta de El Peral observadas por la plataforma. / E. C. Vecinos de Ribadedeva han presentado escritos ante Disciplina Urbanística y el Seprona tras observar «quemas y entrada de camiones con materiales» G. POMARADA COLOMBRES. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:08

Después de meses de sospechas sobre la supuesta activad desarrollada en la planta ribadedense de El Peral, la plataforma Stop Residuos ha llevado sus protestas a un nuevo nivel. Lo hacían la pasada semana, al presentar una denuncia ante el Seprona y un escrito ante Disciplina Urbanística, con el fin de advertir sobre los movimientos detectados en el recinto y, a la par, solicitar información sobre la licencia de la empresa. Señalan en este sentido que a pesar de haber solicitado la documentación ante el Ayuntamiento de Ribadedeva no han obtenido respuesta. «Estamos en una situación de indefensión y desinformación, desde enero estamos pidiendo que nos digan si hay alguna solicitud de obra o alta de actividad y no nos han contestado», apuntan. No obstante, precisan que su intención dista de generar un enfrentamiento con el Consistorio.

La oposición a la planta de El Peral se avivaba el pasado año, cuando la plataforma presentaba más de 1.200 firmas en contra del proyecto de la empresa Gutram, que incluía convertir el espacio en una planta de gestión de residuos, como aceites de motor, líquido de frenos y anticongelante, baterías o materiales contaminados.

En estos últimos meses, Stop Residuos ha ido reuniendo material gráfico de la actividad que estaría desarrollando la compañía, como «quemas» o «entrada de camiones con material de obras, de contenedores que se están viendo por Llanes, Ribadedeva o Val de San Vicente», dicen. En los últimos días también han tomado fotografías de «aguas extrañas» en la zona de El Bao, a «escasos metros» de la planta. La plataforma recuerda, además, que la misma empresa ya tuvo problemas en la localidad vizcaína de Ortuella, donde operaron «doce años sin autorización». El Ayuntamiento procedía este mismo verano a precintar las instalaciones, en base a una sentencia de 2006 en la que la justicia ya señaló la falta de permisos. En la plataforma ribadedense no descartan emprender la vía judicial como último recurso. «Esperaremos a ver si responden, pero de lo contrario vamos a seguir buscando organismos ante los cuales denunciar», sostienen.