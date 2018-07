«Con la subida de pensiones no buscan salidas, sino callarnos» Victoria Portas ayer Cangas de Onís. / JUAN LLACA «Hay una brecha del 46% en el régimen agrario, gente con cuarenta años cotizados en sus explotaciones que cobran menos de 600 euros» Victoria Portas Portavoz de la Coordinadora Estatal de Pensiones G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Viernes, 13 julio 2018, 00:52

La de Cangas de Onís es una de las decenas de plataformas en defensa del sistema público de pensiones existentes en toda España y que, en los últimos meses, han sacado sus reivindicaciones a las calles de la ciudad. Tras esa primera batalla, ayer recalaba en Cangas la portavoz de la Coordinadora Estatal, Victoria Portas (Pontevedra, 1976) con un claro mensaje: se avecina un otoño reivindicativo. Y en él estará presente la plataforma canguesa, «muy fuerte e importante».

-Después de meses de movilizaciones han alcanzado ciertos logros, ¿en qué grado se han cumplido sus reivindicaciones?

-En el punto en el que nos encontramos es el de salida. Hemos conseguido que nos escuchen, que en principio es lo más importante, necesitábamos llamar la atención para que se supiese que existimos. Hoy estamos en ese punto. Pero en reivindicaciones estamos en el punto de salida, a partir de ahora es cuando empezamos de verdad a jugar la partida. Toca un año duro de trabajo.

«Si los jóvenes no tienen salarios altos no habrá pensiones altas, ni hoy ni para ellos»

-Los pensionistas van a notar una subida este mismo agosto, ¿es una cifra digna?

-Va a haber la subida del 1,6% y la del 3% en las mínimas, pero no son las mínimas de los presupuestos generales del Estado, sino de las no contributivas. Ese el es gran problema. Por eso estamos contentos con la reforma que se impone en los presupuestos, pero no en que no indican de que lado van a salir los ingresos. Es obvio que se está incentivando más el déficit de la caja de seguridad social. No buscan una salida, sino callarnos un poco con esa subida. Nosotros somos coherentes porque sabemos que tiene que entrar dinero para que se puedan subir. Esa parte de modificación de la ley de la Seguridad Social no existe y el Pacto de Toledo ni siquiera está trabajando en esa línea. No vale una medida temporal. Y la subida es una medida temporal.

-El Gobierno central apuesta por nuevos impuestos para cubrir las pensiones, ¿quiénes deben pagar?

-El método no solo está en una vía de impuestos, nuestro país adolece desde hace años de dos posturas. Una es la vía de cotizaciones, solamente tres o cuatro países de la Unión Europea tenemos topadas las cotizaciones, es decir, aquí no paga más el que más tiene. Hay que blindar las pensiones a los presupuestos, cuando no cubra vía cotización hay que cubrir con los presupuestos. Está claro que esta vía se alimenta de los impuestos, pero no tienen porqué ser estrictamente a la banca, lo que necesita este país es una reforma fiscal seria y ya. Requerimos las tres reformas: fiscal, laboral y de Seguridad Social. Si nuestros jóvenes no tienen salarios altos no va a haber pensiones altas, ni hoy ni para ellos. Se necesita que cada uno pague por lo que ingrese, si eso hubiese sido real ahora no estaríamos en la situación en la que estamos.

-El Pacto de Toledo no avanza en el cómo se deben revalorizar las pensiones, ¿falta voluntad política?

-Falta muchísima voluntad política. Llevan meses discutiendo porque partidos como PP, Ciudadanos y PNV lo que querían era cerrar un pacto y ya está. Ahora están en la línea de subir en base a un índice de estos que se han inventado, parecido al famoso índice de revalorización anterior, que no vamos a aceptar. Las pensiones, igual que nuestra cesta de la compra, tiene que subir por el IPC real; no hay otra fórmula y no vamos a aceptar otra distinta.

-¿La situación se agrava en el medio rural?

-En todo lo que va como régimen agrario, por cuenta propia o por cuenta ajena, la brecha está en el 46%. Una pensión general comparada con el régimen de autónomos, que es donde ha entrado mayoritariamente la gente del sector agrario, presentan una brecha y eso hay que modificarlo. Si ahondas en cuestión de género la diferencias es abismal y, por sectores, en autónomos o agrario, no tiene nombre. Hay gente con explotaciones agrícolas, con más de cuarenta años cotizados, que en este momento están cobrando menos de seiscientos euros.

-El PSOE les acompañó detrás de las pancartas meses atrás. Con ellos en el Gobierno, ¿volverán a las calles?

-Hay que decirlo claro, nosotros nos concentramos en contra de todas las reformas que hubo desde el año 2011, esa reforma fue del PSOE. O nos tienen negociando al lado o nos tendrán en frente, en la calle. Nosotros estamos preparando un otoño de reivindicaciones independientemente de que el gobierno haya cambiado. Sí que es cierto que en las reuniones que hemos tenido con el PSOE nos han dicho que la línea que van a seguir es esa, pero el movimiento se demuestra andando. Si han conseguido sacar adelante la moción es que hay números para llevar a cabo los cambios.