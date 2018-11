La temporada de angula comienza «floja» a la espera de la oscurada Álvaro Santos en la desembocadura de la ría del Sella. Los anguleros abrieron la campaña anoche en Santa Marina y San Antolín y la primera subasta de Asturias se celebra hoy en Ribadesella GLORIA POMARADA RIBADESELLA. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:06

Al filo de las siete de la tarde, y tras debatirse entre Ribadesella y San Antolín de Bedón, los anguleros comenzaban a descender hacia la playa riosellana de Santa Marina, ataviados con su característico atuendo impermeable, luces sobre la frente y cedazos al hombro. La de ayer fue la primera jornada de captura de angula de una temporada que arranca con perspectivas «flojas» para estos primeros días. El análisis era compartido entre la quincena de profesionales presentes en la desembocadura de la ría del Sella, quienes achacan la situación a múltiples factores: desde el temporal del pasado fin de semana al estado del río. «En el Sella algo hay, se ven espumas, el saneamiento es una chapuza y eso influye», señaló Álvaro Santos. Como él, la más veterana y una de las pocas mujeres que se dedican a la angula, Blanca Obeso, es de la opinión de que en los últimos años algo ha cambiado: «Antes se pescaba más, me acuerdo una vez que mi marido y yo cogimos 105 kilos, a 49.000 pesetas».

Blanca ha pasado 45 de sus 65 años como angulera y todavía ayer sentía los «nervios» de la primera vez. «Yo disfruto aquí. Empiezo ahora y no dejo de venir hasta el 28 de febrero», dijo convencida, a pesar de las horas de frío en plena noche que cada año afronta. Y es que la jornada comienza a las seis de la tarde, para extenderse hasta la madrugada. La labor requiere, además, de una adaptación a las mareas y a las fases lunares. Con la luna en cuarto menguante ayer, los anguleros aguardan a la 'oscurada' para iniciar las semanas fuertes de capturas, pues es entonces cuando los alevines de la anguila tienden a 'levantar'. Será a partir del miércoles. No obstante, la fórmula no es infalible: «Esto es pescado, nunca sabes cuando va a salir, es cuestión de echarle horas», indicó Iván Gutiérrez, quien llevaba quince días observando la ría.

Hasta el fin de la temporada, el 28 de febrero, los anguleros pertenecientes a la Cofradía de Pescadores Virgen de Guía de Ribadesella dispondrán de 110 jornadas de pesca, interrumpidas por dos periodos de descanso de diez días: del 21 al 26 de noviembre y del 20 al 25 de diciembre, coincidiendo con la luna llena.

El pasado año, la cofradía riosellana cerró su tercera mejor temporada, con una facturación de 523.287 euros. En kilos, fueron 1.141 los despachados y la primera subasta alcanzó los 2.187 euros, la mitad de los 5.500 del 2016. El precio de este 2018 se conocerá hoy al mediodía, en la lonja de la villa.

Plan especial en Tinamayor

Por su parte, en la ría de Tinamayor, la playa de La Franca y el río Cabra la temporada comenzaba también ayer con un plan específico de gestión, que limita a un máximo de veinte las licencias concedidas. El único arte de pesca permitido es el cedazo de mano y la campaña se prolongará hasta el 28 de febrero, con jornadas de descanso entre el 16 y el 21 de este mes y fechas por determinar en diciembre. La cofradía de Bustio, en Ribadedeva, registró 572 kilos de angula la pasada campaña, que supusieron una facturación de 262.415 euros, 20.000 más que en su mejor registro previo.