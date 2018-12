La tienda La Favorita se despide de Posada después de 65 años Marisa Balmori Cabeza y su hija Sabrina, en La Favorita. / JUAN LLACA Hoy será el último día de apertura tras una decisión meditada en la que han pesado los gastos y la competencia de las grandes superficies Manuel Balmori y Belarmina Cabeza abrieron el negocio en 1953 y desde entonces ha pertenecido a la familia GUILLERMO FERNÁNDEZ LLANES. Lunes, 31 diciembre 2018, 01:27

Después de 65 años sin faltar un solo día a la cita con sus clientes, hoy cierra en Posada La Favorita, una tienda que vendía productos alimenticios, juguetes y contaba con un horno de pan. La localidad llanisca cuenta en la actualidad con 1.177 habitantes que «tienen al alcance de la mano cuatro grandes superficies». Los impuestos «cada día son más y mayores, y los gastos se multiplican». Esas son las razones que plantea Marisa Balmori Cabeza, la dueña del negocio, para avalar el cierre.

Marisa conserva como oro en paño la licencia de apertura de la tienda, del año 1953, a nombre de sus padres: Manuel Balmori y Belarmina Cabeza. Manuel, natural de Lledías, era entonces maderista y Belarmina, nacida en Llano de Con, llevaba años dedicándose a la venta ambulante con una remaquera santanderina apodada 'La Gitana'. Al unir sus destinos sentimentales y comerciales, Manuel y Belarmina abrían La Favorita, de seis de la mañana a diez de la noche. De madrugada ya vendían cafés y copas de aguardiente a decenas de obreros que se desplazaban en moto y bicicleta. Aquellos parroquianos eran como de la familia y vivían en una sociedad que sabía lo que ocurría en cada casa, alegrías y desgracias.

El cierre no es una decisión irreflexiva. «Llevábamos tres años meditándolo. Sigues aguantando hasta que no ves la luz al final del túnel». Por eso, «cuando la familia me dio el ultimátum, marché para casa llorando. Lo pasé muy mal», recuerda Marisa.

A la espera de coger el relevo generacional se va a quedar Sabrina del Valle Balmori, hija de Marisa y de Enrique del Valle. Sabrina, que asegura que «nací en la tienda y aquí se criaron mis hijos y los de mi hermana», califica el cierre como «un fastidio». Después de haber cursado el bachiller en el IES de Llanes y Administración y Finanzas en Gijón, cree que su futuro laboral pasa «por opositar».

Cuando Marisa tomó las riendas del negocio decidió cerrar, al menos, el día de Año Nuevo. Lo que no sabía es que la llegada de 2019 la iba a sorprender sin poder dar una vuelta a la cerradura el 2 de enero.