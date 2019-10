«Trabajaremos por Llanes con el Ayuntamiento o sin él», promete Cofiño Gimena Llamedo, Iván Fernández Ardura, José Herrero, Juan Cofiño, José Luis Alperi y Ángel Morales, ayer en La Portilla. / NEL ACEBAL El PSOE llanisco celebra el 40 aniversario de La Portilla con una llamada a la acción del Principado frente al «abandono» del cuatripartito G. POMARADA LLANES. Lunes, 7 octubre 2019, 00:45

El PSOE de Llanes celebró ayer el cuarenta aniversario de su fiesta de La Portilla en un momento «agridulce». Así definió su secretario general, José Herrero, un año en el que los socialistas han quedado fuera del gobierno municipal, a 36 votos de la mayoría absoluta, recordó. La repetición de otros cuatro años de cuatripartito, dijo, no será obstáculo para que los socialistas reclamen la colaboración del Principado, como ayer mismo requirió al vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, presente en la celebración. «Necesitamos la atención del gobierno de Asturias, podía estar diciéndole que se olvidara de Llanes, pero no. Pido encarecidamente que atienda las necesidades, que son muchas», instó José Herrero.

La petición fue recogida por Cofiño, que se comprometió ante los socialistas llaniscos a trabajar por el concejo. «Lo haremos con el Ayuntamiento, si se puede, o sin él», advirtió el vicepresidente, que citó entre los «muchos» asuntos «pendientes» el turismo o la intervención en el puerto. Cofiño repasó además lo que a su juicio fueron «años brillantes de crecimiento» con los socialistas que «contrastan con los últimos cuatro de parón» de un «gobierno anómalo».

También para el cuatripartito tuvo críticas el secretario general llanisco, que afeó el «traslado del debate político a los juzgados». Afirmó además que «nadie se benefició por la gestión» durante su etapa y lamentó que al PSOE se le esté «penalizando hasta el exceso por los errores cometidos». No obstante, apostó el líder de la oposición por mirar al futuro y a los «grandes retos» de Llanes, en los que situó la desestacionalización turística y la elaboración del Plan General de Ordenación (PGO) «buscando consenso con todas las fuerzas, no de la forma que lo ha planteado este gobierno, con una aprobación a la trágala y errores gravísimos». Al listado de críticas añadió el «abandono» de parques y pueblos de un equipo de gobierno que «presume de tener mucho dinero, pero que no es capaz de aprobar un presupuesto teniendo mayoría absoluta».

Areces y Rubalcaba

A las puertas de unas nuevas elecciones, La Portilla se convirtió ayer en escenario de precampaña, con llamada por parte de Cofiño a votar en el 10-N «en clave de progreso». También José Luis Alperi, secretario general de SOMA-FITAG-UGT, pidió el voto para el «partido hermano». Su presencia en la fiesta socialista, al igual que la del PSOE de Gijón, estuvo motivada por la entrega de reconocimientos que en ellos recayeron. En el caso del sindicato por el «trabajo determinante para la mejora de las condiciones de vida de todos los trabajadores de Asturias» y en el de los socialistas gijoneses por «ser un ejemplo» para Llanes. «Estamos aquí para ayudar al socialismo de Llanes», respondió el secretario general gijonés, Iván Fernández Ardura. Durante el acto, en el que también intervinieron el diputado Ángel Morales y la diputada y secretaria de organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, los socialistas tuvieron palabras de reconocimiento para dos de sus figuras de referencia, los recientemente fallecidos Vicente Álvarez Areces y Alfredo Rubalcaba.