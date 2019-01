El trail de Cayón busca su récord Presentación ayer de la prueba en la Casa de Cultura de Infiesto, a cargo de la organización, la Fempa y el alcalde Iván Allende. / JUAN LLACA La carrera de montaña piloñesa alcanza los 300 inscritos y se abre a los niñosLa cronoescalada será la novedad de esta edición, en la que 30 deportistas se enfrentarán a la cumbre que se eleva sobre Infiesto ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Miércoles, 30 enero 2019, 00:06

El Cayón Trail, la prueba de montaña nacida hace seis años simplemente como una actividad destinada a recaudar fondos para el viaje de estudios de los alumnos del instituto de Infiesto, ha crecido y alcanzado una veteranía que le permite presumir de ser una de las citas con más demanda de toda la región. Y tanto es así que la organización tiene que abrir una lista de espera para todos aquellos que quedan excluidos. El límite de la competición está en los trescientos participantes por obligaciones logísticas. «Podrían ser muchos más, posiblemente hasta quinientos participantes, pero la infraestructura de la que podemos disponer no da para tanto y preferimos hacer las cosas bien», explicó el presidente del club piloñés, Vicente Llerandi. La competición tendrá lugar este sábado, con salida desde la plaza Mayor de Infiesto. Su trazado emprende una rápida subida hasta la cumbre que se eleva sobre la capital piloñesa, para volver a descender posteriormente completando doce kilómetros totales de recorrido.

Las condiciones meteorológicas no son muy positivas para el día de la cita, pero desde la organización advierten de que no se contempla la suspensión: «tendría que venirse abajo el monte y así y todo disponemos de un trazado alternativo». Hay varias novedades importantes este año. El Cayón Trail comprenderá en realidad tres pruebas diferentes. La competición central tendrá lugar a las cuatro de la tarde, con la participación de los trescientos inscritos. Pero este año habrá además una prueba para los más pequeños denominada 'Peque Trail Cayón', con salida a las once de la mañana. Podrán tomar parte los chavales de hasta 14 años de edad.

Pero la novedad más destacada será el nacimiento de una cronoescalada, que también se disputará a las once de la mañana. En este caso se espera la participación de algo más de treinta corredores que tratarán de vencer al cronómetro, logrando la mejor marca en la subida y bajada a la cumbre. Será un récord que puede convertirse en la referencia a batir para futuras ediciones.

La prueba del sábado saldrá de la plaza Mayor, con un recorrido de doce kilómetros En caso de mal tiempo la organización tiene previsto un trazado alternativo

En la presentación de la prueba, que tuvo lugar ayer en la Casa de Cultura Marqués de Vistalegre de Infiesto, el alcalde piloñés, Iván Allende, se mostró encantado con la trayectoria y éxito de estas seis ediciones. Asistieron igualmente tres representantes de la Federación de Montaña del Principado de Asturias (Fempa), puesto que esta edición entrará en el Campeonato de Asturias 2019 para juniors y cadetes. Segismundo García, Esther Bello y Beli Fernández se mostraron agradecidos por la apuesta de la prueba piloñesa para esta cita y destacaron que el éxito del Cayón Trail está en su «buena organización, su fecha de celebración al principio de la temporada, el hecho de ser una carrera relativamente corta y la buena merienda que se ofrece al finalizar». Los premios no se quedan atrás y estarán compuestos por cestas con deliciosos productos de la zona.