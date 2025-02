«La Travesera es un escaparate. Es espectacular la de gente que viene»

«Esto no son los Lagos de Covadonga; en Cabrales vive gente y el plan de transporte tiene que traer beneficios a los vecinos, no solo para los turistas»

Que de los momentos de dificultad también se extraen resultados positivos lo saben bien los empresarios de Cabrales. La pandemia sirvió para relanzar la Asociación Cabraliega de Turismo, presidida por el hostelero Sami W. Hammoudeh (Arenas, 1984). Esta nueva etapa comenzó con el fin de «ayudarse unos a otros», pero los proyectos a largo plazo y los socios van creciendo. Actualmente cuentan con 76, desde restaurantes a hoteles, ganaderías, empresas de turismo activo y queserías. Una de sus grandes batallas pasa ahora por salvar la Travesera de los Picos.

-¿Ven más cerca lograrlo?

-Sí, en la Junta los partidos aprobaron modificar el plan rector de uso y gestión (PRUG) para que se pueda realizar. Es algo lógico, es una carrera que no tiene mayor problema. Lo ideal sería mantenerla tal y como está.

-¿Qué supone para el concejo?

-Aquí los datos económicos que tenemos son de 168.000 euros el fin de semana, una barbaridad. Además es temporada baja y nos viene fenomenal, el pueblo tiene un ambiente espectacular. Hay pocas carreras como esta, porque para los pocos corredores que son -450- es mucha la cantidad de gente que viene a verla y a entrenar a lo largo del año. Quienes tienen la inscripción hecha vienen a correr por tramos y eso es movimiento en fines de semana en hoteles y restaurantes. El comercio también vende, la familia de los corredores hacen gasto, van a ver la Cueva del Queso, ganaderías... Es un espacarate porque la mayoría son de fuera de Asturias y vienen corredores de hasta siete países.

-Los organizadores solicitarán el interés turístico regional. ¿Qué les parece?

-Sería la forma de garantizar que se pueda hacer otros años y traería muchísima gente. Hay que apoyar la Travesera y mantener las cosas como están. A nosotros cuando más nos beneficia es cuando bajan por la noche, porque el corredor se queda a cenar.

-Este año no se prevé Semana Santa. La prueba puede suponer el arranque de temporada.

-Si dejan hacerla, sería el arranque y además uno espectacular. Nos hace muchísima falta.

-¿Qué expectativas tienen depositadas en el verano?

-Creo que va a ser como el año pasado, un verano de dos meses y medio o tres muy concentrados y luego un bajón grandísimo. El año pasado vino mucha gente del 15 de julio al 15 de septiembre, concentrada en poco tiempo.

-Esa gran afluencia supuso problemas, por ejemplo en pistas.

-Con tantísima gente se saturó la ruta del Cares, Poncebos, Pandébano... El Principado dijo que quiere regularlo, esperemos que lo hagan, pero con cabeza. Aquí no es prohibir y se acabó. Esto no son los Lagos de Covadonga, en Cabrales vive gente. No puedes cortar la carretera a Tielve y Sotres, la solución es más complicada. El plan de transporte tiene que traer beneficios para los vecinos, no solo para los turistas. Debería ser desde Carreña a Sotres, con una frecuencia de una hora y empezando pronto, porque así subes a los visitantes y también aprovechan los vecinos, ya que ahora no hay transporte.

-El Principado va a crear una mesa de trabajo con entidades de los Picos. ¿Les han invitado?

-Todavía no.

-¿Y les gustaría estar?

-Por supuesto, sería importante para nosotros y también para los vecinos porque hay que mirar por todos. Ojalá podamos estar para aportar nuestras ideas.

-Parece que en Cabrales los visitantes se quedan con lo típico, pero existen más recursos sin explotar. ¿Qué les proponen?

-Estamos moviendo el Cinturón Verde, buscando algún tipo de ayuda para marcarlo y tenerlo limpio. Es una forma de quitar gente de lo más turístico, es una ruta de 122 kilómetros que permitiría recorrer todos los pueblos y parar en los bares y los comercios. Se divide en tramos y en etapas, puedes ir haciendo rutas y en una semana de estancia se pueden ver muchas cosas aparte de la Ruta del Cares y Bulnes.

-¿Cómo está afectado la pandemia a las empresas?

-La hotelería y las casas de aldea ahora están cerradas. Siguen abiertos algunos bares y restaurantes, pero la cosa está muy difícil y aguantamos a duras penas. Como hay más federados -de montaña-, los fines de semana ves algo de movimiento, pero poco.

-¿Han recibido ayudas?

-En el primer confinamiento el Ayuntamiento quitó la tasa de terrazas y basuras, pero desde el 10 de noviembre llevamos pidiendo ayudas y todavía no llegó ninguna. Los socios se quejan porque están pagando tasas estando cerrados, es algo incoherente. Hay muchos negocios que no van a poder llegar.

-El año pasado crearon el sello 'Cabrales destino saludable'. ¿Sigue en marcha?

-El año pasado tuvimos muy pocos casos de covid, la hostelería lo hizo muy bien. Este quizás ya no sigamos con ello porque todos conocemos las normativas y el destino seguro es algo que la gente ya no valora tanto. El sello que ahora queremos protenciar es el de 'Productu d' equí', que consiste en marcar los productos de kilómetro cero en las cartas de los restaurantes y en los negocios: cabritos, quesos, frutos rojo, mieles... Eso mueve la economía local y es ayudarnos unos a otros.

-¿Temen cómo pueda repercutir la protección del lobo en los productos locales?

-Es impensable que desde Madrid te digan cómo tienes que gestionar el lobo en Cabrales. No es que te paguen por el animal, es que es tuyo y lo criaste. Siempre hubo lobo y siempre hubo ganadería, pero con un control. No puede ser que la vida de un lobo valga más que la de una oveja o una vaca, porque detrás del ganado vive una persona. Tenemos la problemática de vivir en un espacio protegido, pero también la ventaja de que podemos vivir del Parque Nacional y en eso tenemos que trabajar. En Cabrales no vienes a ver un hotel, vienes a ver vacas, quesos... Si en la naturaleza no encuentras una vaca, ¿qué naturaleza es?