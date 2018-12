Treinta años haciendo escuela Margarita Vega recibe una placa del Ayuntamiento de manos de Salomé Samartino. / ELENA MENÉNDEZ «Siempre peleé por que a los niños de la zona rural no les faltase de nada y tuvieran acceso a todo lo que tienen los de ciudad», señala la profesora El colegio de Caravia despide a su directora, Margarita Vega, con una gran fiesta LUCÍA RAMOS PRADO. Lunes, 24 diciembre 2018, 01:12

Llegó para estar dos años en el colegio de Caravia y al final se quedó treinta. Más de ochenta personas de todas las edades se dieron cita en la noche del sábado para homenajear a la que fue la maestra del concejo durante tres décadas con una fiesta sorpresa que la aludida no se esperaba. «Mi hija me trajo a la carpa instalada por la Navidad sin decirme nada y cuando llegué había un montón de alumnos y exalumnos míos esperándome, fue algo tremendo», rememoraba ayer Margarita Vega Cortina, todavía emocionada.

Entre los asistentes, apuntó, se encontraban tanto su alumna más mayor, Cristina, la primera a la que dio clase cuando llegó hace treinta años, como el más pequeño de los que tiene ahora, Pablo, de solo tres. Además de sus 'niños' -por muchos años que pasen, para ella siguen siendo sus estudiantes-, había también familias y vecinos, pues una de las principales aportaciones de esta mierense al colegio Juan Vigón fue la enorme implicación de los padres y madres con el centro.

Precisamente fueron dos progenitoras, Lucía Fidalgo -que también fue alumna- e Isabel Pendás, quienes orquestaron la gran fiesta celebrada en honor a la profesora. Durante la misma no faltó de nada. «Tuvimos merienda, música, baile... Vamos, todo lo necesario para montar una juerga en toda regla», bromeaba la agasajada. Además de la sorpresa, a Margarita Vega sus alumnos, exalumnos y familias también le regalaron un reloj con el nombre del colegio al que entregó media vida grabado, un juego de colgante y pendientes y un gran ramo de rosas. El Ayuntamiento de Caravia, por su parte, le hizo entrega de una placa conmemorativa de manos de la alcaldesa, Salomé Samartino (PP).

Los comienzos en el pequeño centro rural de Prado, reconocía ayer la maestra, no fueron sencillos. «Venía de estar en colegios de grandes ciudades -estuvo diez años dando clase en Barcelona- y en este no había ni teléfono ni impresora. Te las tenías que arreglar con tiza, lápiz y papel», relató. Una escasez de medios que, sin embargo, no amedrentó a la joven profesora, quien desde el primer momento se erigió como firme defensora de la escuela rural en general y de la de Caravia en particular. «Hasta en dos ocasiones intentaron cerrar el colegio por escasez de alumnos, una hace unos catorce años y otra hace diez, pero peleé hasta el final y aquí sigue», señaló. Efectivamente, los escolares no abundan en un concejo como el de Caravia, donde Margarita comenzó con diez niños para llegar a subir hasta los 21 en los mejores años, regresando en la actualidad a los once. Una escasez que, eso sí, no cree que pueda servir de excusa para eliminar un servicio tan fundamental como es una escuela. «Si la cierran, entonces el pueblo muere», aseveró la docente.

Otro momento complicado que ayer rememoraba fue el desplome del tejado, en 1998. «Estábamos en clase y oímos el estruendo. Por fortuna, el falso techó paró los ladrillos y no pasó nada, pero hasta que lo arreglaron nos tuvimos que instalar en el antiguo Ayuntamiento», relató.

No obstante, los recuerdos positivos son mucho más abundantes que los negativos, y Vega tiene decenas de razones, tantas como alumnos pasaron por sus manos, para estar más que orgullosa de una labor que llegará a su fin con las campanadas de este año. «Siempre dije que la formación en la escuela rural no tiene nada que envidiar a la de las ciudades, mis chicos salieron muy bien preparados y todos ellos salieron adelante sin problemas, empezando por mi hija, que es ingeniero internacional de soldadura y de caminos», aseveró.

Y es que, como bien se encargaron de recalcar las organizadoras del homenaje, esta profesora siempre luchó con uñas y dientes para ofrecer lo mejor a sus chavales. «Peleé por que a los niños del pueblo no les faltase de nada y tuvieran acceso a todo», apuntó Vega, indicando que de no tener siquiera teléfono pasaron a contar con «prácticamente un ordenador por alumno». A esto se suman las numerosas excursiones que organiza, una media de quince al año, y en las que participan en muchas ocasiones padres e incluso abuelos. La próxima, a Burgos, la pillará ya jubilada, pero no piensa faltar.