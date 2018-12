Más de trescientos aspirantes buscan plaza en la escuela de 0 a 3 de Infiesto Los aspirantes a la espera de entrar al examen, ante el instituto de Infiesto. / FOTOS: JUAN LLACA Al examen para trabajar en el nuevo centro piloñés se presentaron candidatos de País Vasco, Castilla y León y puntos de toda Asturias ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:29

Más de trescientos aspirantes a ocupar alguna de las plazas laborales en la nueva escuela de 0 a 3 de Infiesto se congregaron ayer buscando una salida laboral en la complicada coyuntura económica actual. Fue el examen de selección para el que habían sido admitidos un total de 361 aspirantes, aunque algunos no se presentaron. La abrumadora mayoría de los presentes eran mujeres.

La cita arrancó a las diez de la mañana en las instalaciones del nuevo pabellón del instituto de Infiesto. El hecho de que el curso escolar aún no haya entrado en período de vacaciones navideñas supuso un importante contratiempo, puesto que hubo que organizar el examen tratando de que se dispusiese de suficientes aulas para el importante número de candidatos. Para supervisar el proceso se contó con personal de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Piloña, más la colaboración de hasta dieciséis docentes del propio centro educativo. Era fundamental poder contar con las aulas despejadas, así que el centro organizó algunas visitas y excursiones para muchos de los alumnos.

El patio del instituto quedó abarrotado minutos antes de las diez, previamente a que los participantes en el examen se reuniesen en el salón de actos, donde recibieron las instrucciones de la prueba. La mayoría de los optantes llegaban desde diferentes puntos de Asturias, aunque había algunos de comunidades limítrofes como País Vasco o Castilla y León.

Raquel y María, dos amigas procedentes del concejo vecino de Villaviciosa, se animaron a presentarse a la prueba. En caso de obtener alguna plaza no tendrán mayor problema con el desplazamiento, puesto que en coche particular tendrán su lugar de trabajo a apenas quince minutos. Desde Avilés y Siero también llegaban tres amigas y compañeras de estudios, Carla, Isabel y Andrea, quienes se enteraron de la convocatoria por la página web del Ayuntamiento y por un aviso en redes sociales. Se mostraron ilusionadas con la convocatoria después de que ya hayan optado a otras plazas, tanto en Asturias como en Madrid. Desde Gijón acudieron María y Tamara, también dos amigas advertidas de la apertura de esta bolsa de trabajo gracias a un grupo de whatsapp. «De lograr entrar en la bolsa no sabemos por cuánto tiempo sería o en qué condiciones, pero si fuese un trabajo duradero nos podríamos plantear buscar residencia en Piloña», afirmó Tamara. De Gijón llegó igualmente uno de los pocos representantes masculinos de la convocatoria, Manuel, quien tuvo conocimiento de la oferta de empleo «a través de una tutora de formación profesional». Pese a lo determinante del examen, afirmó sentirse tranquilo.

Apertura en enero

Tras las primeras instrucciones, los aspirantes se distribuyeron en diferentes aulas para comenzar a contestar las ocho preguntas de las que constaba el examen. Para ello dispusieron de un tiempo máximo de una hora y media. Es obligatorio que, para pasar de fase, los candidatos respondan correctamente a cinco de estas preguntas. Los que lo logren deberán participar posteriormente en una lectura de las mismas.

El inicio de actividad en la escuela de cero a tres está previsto para las próximas semanas. En enero, o a más tardar en febrero, varias decenas de familias tendrán la oportunidad de conciliar su vida laboral gracias a este servicio.

Actualmente se están ejecutando las obras definitivas de adecuación en el viejo edificio de infantil, en el colegio de Infiesto, para que pueda acoger este nuevo centro. Estos días los operarios han comenzado ya a trabajar en el exterior, puesto que será necesaria la construcción de un nuevo acceso independiente del resto del recinto escolar.