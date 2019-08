Trevín y Campillo niegan cualquier irregularidad en los pagos municipales Dolores Álvarez Campillo y Antonio Trevín, ayer, a la salida del Juzgado de Llanes. / NEL ACEBAL Los exalcaldes socialistas dicen que los abonos a una emisora local eran «por los servicios prestados» y que «no hubo ningún reparo» L. RAMOS LLANES. Jueves, 8 agosto 2019, 00:24

Los exregidores llaniscos Antonio Trevín y Dolores Álvarez Campillo negaron ayer por la mañana que hubiese ningún tipo de irregularidad en una serie de pagos trimestrales que desde el Ayuntamiento se hicieron a una emisora local durante casi una década. Los dos políticos socialistas permanecieron cerca de media hora, cada uno, prestando declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes, encargado de dilucidar en qué contexto se produjeron esos abonos. Fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía del Principado hace varios meses por parte del equipo de gobierno conformado por Vecinos por Llanes, PP, Foro e IU.

«Estamos aquí por una denuncia del alcalde de Llanes -Enrique Riestra, de Vecinos por Llanes- sobre el pago de facturas a Antena Norte entre los años 2006 y 2015. Yo dejé de ser alcalde el 1 de mayo de 2004», explicó el expresidente del Principado y exdiputado socialista en el Congreso. E insistió en que «hace más de quince años que no soy alcalde del concejo, y eso es todo lo que puedo decir al respecto».

Campillo, quien le sucedió en el cargo, indicó a su vez que «Antena Norte tiene relación con el Ayuntamiento de Llanes desde 1984 o 1985, aproximadamente, y se les pagaba por los servicios prestados, no por no hacer nada, faltaría más». Unos servicios, continuó, consistentes «fundamentalmente en cuñas y megafonía, sobre todo la megafonía de los plenos municipales, que suponía unos seiscientos euros al mes. Eso es todo lo que sabemos», aseveró. «No hay absolutamente nada más», agregó la exregidora y exdiputada socialista en la Junta General del Principado, quien insistió en que «fueron muchísimos años de relación con esa empresa que, por otro lado, era la única en el concejo que podía prestar esos servicios, no había otra».

Esto fue lo que los dos exalcaldes declararon ante la jueza y los letrados de las diferentes partes personadas en la causa, que actualmente está en fase de instrucción. Ambos recalcaron que «no hubo absolutamente ninguna ilegalidad». «Respetamos la justicia y lo que esta diga, pero evidentemente se pagó por los servicios que prestaba Antena Norte», insistió Campillo. Y Trevín agregó que «todos los pagos que se hacían eran conformes a la legislación vigente y ni Dolores ni yo recordamos en ningún momento que hubiera ningún tipo de reparo o advertencia por parte de los servicios municipales».

«Sin contrato»

Los hechos denunciados por el cuatripartito se remontan a hace más de una década y, según indicaron al este diario fuentes conocedoras del caso, los pagos que durante casi diez años efectuó el Ayuntamiento de Llanes a la citada empresa ascendían a «unos 10.000 euros anuales, a razón de 2.500 euros al trimestre». Estas mismas fuentes apuntaron, como así se recoge en la denuncia presentada ante el ministerio fiscal, «no había ningún contrato ni convenio suscrito» con Antena Norte en cuyo marco se pudieran justificar los pagos.

Por el Juzgado llanisco ya pasaron esta misma semana dos extesoreros municipales, quienes apuntaron que la contratación no estaba incluida entre sus competencias, sino que se limitaban a efectuar el pago cuando la orden les llegaba, con las pertinentes firmas del concejal de Hacienda -o alcalde, en su defecto- e interventor municipal. También prestaron declaración algunos representantes políticos, como quien fuera concejala de Hacienda del anterior equipo de gobierno, la forista Marián García de la Llana.

Una vez culmine la fase de instrucción, la magistrada llanisca puede ordenar la apertura de juicio, en caso de hallar indicios de delito, o archivar la causa, si no hubiera rastro de los mismos.