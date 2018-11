El TSJA desbloquea la convocatoria de seis plazas de Policía Local de Llanes Un agente de la Policía Local de Llanes se dispone a subir a uno de sus vehículos. / NEL ACEBAL La Sala de lo Contencioso Administrativo estima el recurso presentado por el Ayuntamiento al entender que es más perjudicial la paralización que la continuidad del proceso LUCÍA RAMOS LLANES. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:29

El Ayuntamiento de Llanes podrá seguir adelante con la convocatoria para cubrir seis plazas de Policía Local que el pasado julio había sido paralizada por un juez. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictaba este mismo lunes una sentencia en la que daba la razón al Consistorio llanisco y dejaba sin efecto las medidas cautelares impuestas por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo.

De esta forma, las oposiciones, que ya habían comenzado con la publicación de las bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) en abril, podrán continuar con normalidad. Según indicaban ayer fuentes municipales a este diario, «ahora queda formar el tribunal y poner la fecha de examen».

En esta última sentencia, el TSJA estima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Llanes contra dichas medidas cautelares que suponían la paralización de un proceso que pretende cubrir de forma definitiva plazas que actualmente están ocupadas desde hace casi dos décadas por personal interino. En el mismo, el abogado consistorial apuntó que «seguir manteniendo a un tercio de la plantilla de la Policía Local interinamente, sin que puedan ir armados, supone un riesgo para la seguridad de la ciudadanía y para los propios agentes interinos».

El titular del Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo, por su parte, defendía su decisión indicando que «no se aprecia que la adopción de las medidas cautelares implique un detrimento o lesión a los intereses públicos», pues las plazas llevan cubiertas de forma interina desde hace casi veinte años y adelantando, además, que se iba a dictar sentencia en «escasos meses».

Argumentos no compartidos por la sala del TSJA, que entiende que «la celebración del primer ejercicio de la convocatoria no ocasiona, de dejarse sin efecto con posterioridad, unos efectos que pudieran hacer perder su finalidad legítima del recurso, toda vez que la consecuencia sería dejar sin efecto el resultado de la convocatoria». Es más, señaló que suspender el concurso sería más perjudicial que dejarlo seguir, pues supondría retrasar los efectos de las oposiciones, algo que no solo afectaría a los participantes en las mismas, sino al interés general, «que se verá privado de la prestación de servicios por los funcionarios seleccionados». Por todo ello, decidió el tribunal estimar el recurso del Consistorio y desbloquear el concurso.

«Buena noticia»

Desde el equipo de gobierno de Llanes señalaban ayer cómo «esta sentencia viene a reforzar la ejecución de la oferta pública de empleo, realizada bajo parámetros legales y presentada con los informes jurídicos y económicos preceptivos, atendiendo a principios éticos fundamentales». La anulación de la paralización cautelar del proceso, agregaron, es «una buena noticia para todas las personas que aspiren a conseguir una plaza en la Administración Pública, pasando unas pruebas en las que la igualdad de mérito y la capacidad sean claves para su nombramiento».

Por otra parte, desde el cuatripartito adelantaron que «se encuentra próxima a su aprobación la oferta pública de empleo de 2018, para poder enviar el documento para su publicación en el boletín correspondiente próximamente, y continuar así el procedimiento para tener el trámite listo en el menor tiempo posible».