El TSJA ve indicios de prevaricación en contratos de la etapa de Campillo

La justicia apunta también a la presunta participación en el 'caso Fombella' del secretario y el interventor y archiva las causas de los exediles Herrero y Bustillo GLORIA POMARADA LLANES. Martes, 23 abril 2019, 00:38

El 'caso Fombella' continuará su recorrido judicial al ver el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa por parte de la exalcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo (PSOE), el secretario y el interventor municipal. En un auto fechado ayer mismo, el magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del TSJA, Ángel Aznárez Rubio, dispone la continuación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado. Insiste no obstante en que, al tratarse de un auto de transformación, no cabe «adentrarse en cuestiones de culpabilidad» y todos los apuntes son «de carácter indiciario, no de certeza».

Esos indicios de un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa en los contratos menores firmados con el arquitecto Javier Fombella apuntan a la exregidora como autora y a los dos funcionarios como cooperadores necesarios. De la lista de personas a las que se les imputaban los hechos se caen así los exediles José Herrero -actual candidato a la Alcaldía- y Esther Bustillo. El auto dicta el sobreseimiento parcial y provisional en ambos casos, al considerar que no consta que ninguno de los dos interviniese en la firma ni que fuesen conocedores de los contratos del arquitecto.

Los contratos en cuestión se remontan a febrero de 2006 y julio de 2007. A través de ellos, el Ayuntamiento de Llanes recurría a Fombella para que prestase asistencia técnica de apoyo a la Oficina Municipal de Urbanismo. Según la exposición de los hechos, en el caso del contrato de 2006 se pactaron servicios por tres meses prorrogables a razón de 350 euros al día. Sin embargo, el arquitecto siguió desempeñando las labores hasta la firma del siguiente contrato, el 2 de julio de 2007 «habiendo superado el plazo pactado de tres meses y la duración anual, máxima prevista legalmente para los contratos menores, o sea febrero de 2007». De este modo, las cantidades percibidas por el arquitecto habrían «superado con creces» la cuantía máxima de los contratos menores, entonces establecida en 12.020,24 euros, recoge el mismo auto.

Lo mismo habría sucedido con el siguiente contrato, el de 2007. En aquella ocasión se pactaron dos meses y medio, extensibles hasta concluir el objeto del contrato, a razón de 4.550 euros al mes. Pero la duración efectiva fue hasta mayo de 2015. Entre el 2 de marzo de 2006 y el 19 de mayo de 2015 se contabilizarían así 113 facturas. Traducido a cuantías, la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento apunta a 457.897 euros abonados a Fombella, a los que se sumarían otros 21.240 en concepto de honorarios por el anteproyecto de la piscina municipal.

«Hizo un buen trabajo»

Las presuntas irregularidades fueron denunciadas por el actual alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), en octubre de 2016. Las primeras diligencias de investigación recayeron en el juzgado llanisco, pero al estar aforada Álvarez Campillo por ser diputada regional el caso acabó en el TSJA. El pasado 18 de febrero declaraba ante el magistrado Ángel Aznárez la propia exalcaldesa. Durante la hora y 53 minutos de comparecencia, según recoge el auto, dijo no haber leído el clausulado de los contratos y sostuvo que los firmó «casualmente», pues la tarea correspondía a los concejales delegados. También indicó que no conocía a Fombella antes de su contratación y destacó el «buen trabajo» que desempeñó, así como la dificultad para cubrir la plaza de arquitecto.

Por su parte, el interventor Gregorio García Arranz y el secretario Santiago Fernández Molpeceres declararon en Oviedo el pasado 29 de marzo. Éste último dijo desconocer qué pasó después del plazo inicial fijado en los contratos, mientras que el interventor señaló que no tuvo conocimiento de los mismos hasta la denuncia de 2016.

Al darse por practicadas las diligencias previas, corresponde ahora a la Fiscalía y al Ayuntamiento solicitar la apertura de juicio oral con la formulación de sus respectivos escritos de acusación o, de forma excepcional, pedir diligencias complementarias. Contra el auto del TSJA cabe interponer recurso de apelación.