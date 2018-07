El TSJA respalda la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Llanes La Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso de apelación presentado por seis interinos contra la sentencia que ratificaba la validez de la OPE LUCÍA RAMOS LLANES. Miércoles, 1 agosto 2018, 00:21

Nuevo espaldarazo a la oferta pública de empleo (OPE) del Ayuntamiento de Llanes aprobada el pasado 30 de octubre de 2017 por el Pleno municipal. Si ya en marzo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo ratificaba la legalidad de la misma, ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el que ha respaldado su validez, desestimando el recurso interpuesto por seis trabajadores interinos del Consistorio. Un recurso que, según recoge la sentencia de apelación dictada por el tribunal esta misma semana, el 30 de julio, se apoyaba en tres argumentos principales que la Sala de lo Contencioso Administrativo refuta en su escrito. A saber: la extemporalidad de la aprobación de la oferta pública de empleo, la falta de motivación de la resolución impugnada y un error respecto a la valoración del impacto sobre el techo de gasto del municipio.

En relación a la extemporalidad, los recurrentes se remiten al Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en el que se dice que «las corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes desde la aprobación del presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente». Punto que no se cumplió, agregan. Desde la Sala de lo Contencioso Administrativo, no obstante, recuerdan que el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas niega efectos anulatorios al simple hecho de dictar una resolución fuera del plazo establecido para ello. También hacen referencia a la sentencia del titular del Contencioso Administrativo 4 de Oviedo, donde se recalca «la dificultad que tuvo el Ayuntamiento en aprobar la oferta de empleo público y la brevedad del plazo para ello».

En su recurso de apelación los trabajadores también consideran que el juez ovetense erró a la hora de no apreciar la falta de motivación alegada de la resolución administrativa impugnada respecto de la elección de las plazas que se incluyen en la oferta pública. El magistrado, indican, «se basa en la mera existencia de negociación y en los informes del vicesecretario interventor», algo que consideran «insuficiente». Tampoco en este aspecto les da la razón el TSJA. La necesidad de motivar los actos administrativos, recoge la sentencia, «tiene por finalidad dar a conocer las razones en las que la Administración apoya su resolución con el fin de no provocar indefensión a los administrados». Un supuesto que no se produce, agrega, pues las razones por las que se eligen unos determinados puestos de trabajo y otros no «obedecen a la potestad auto organizativa de la propia Administración y a la negociación con las organizaciones sindicales, como pone de manifiesto la sentencia apelada».

«Debe primar la relación laboral de caracter indefinido sobre la temporal», dice el TSJA

Finalmente, los recurrentes argumentan que la sentencia apelada incurre en error en cuanto a la valoración del impacto sobre el techo de gasto y se apoyan en un informe emitido por la Concejalía de Hacienda sobre las consecuencias a las que conduciría si con motivo de la citada oferta de empleo tuviera que indemnizarse a quienes ocupen los puestos ofertados con carácter provisional. Una posibilidad de futuro, responden desde el TSJA, «que siempre estaría presente ante la cobertura de plazas vacantes ocupadas por no titulares de las mismas». Recalcan, además, que «debe primar la relación laboral de carácter indefinida, sobre la de carácter temporal e interina».

Por todos estos motivos, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA desestima el recurso interpuesto por los trabajadores y les impone el pago de las costas.