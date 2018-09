El TSJA vuelve a dar la razón al gobierno llanisco con la oferta de empleo de 2017 Comisaría de la Policía Local de Llanes, en el centro de la capital del concejo. / JUAN LLACA La Sala de lo Contencioso ha desestimado el recurso presentado por tres agentes de Policía Local interinos contra otra sentencia de marzo favorable al Consistorio LUCÍA RAMOS LLANES. Sábado, 15 septiembre 2018, 00:39

Una nueva sentencia, y ya van cinco, da la razón al gobierno llanisco en relación a la oferta pública de empleo (OPE) aprobada el pasado ejercicio. En esta ocasión ha sido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la que este mismo jueves decidía desestimar el recurso presentado por tres policías locales interinos contra una sentencia dictada el pasado 20 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo. Ésta, a su vez, daba por buena la resolución del 30 de octubre de 2017 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes por la que se decidía sacar a oposición dieciséis plazas municipales actualmente ocupadas por interinos y que fue recurrida por los ahora apelantes, entre otros.

Como ya sucedió con otro recurso similar, presentado por seis interinos llaniscos y desestimado por la misma sala del TSJA el pasado 30 de julio, el documento de apelación presentado por los tres policías se basa en tres argumentos para solicitar la anulación de la sentencia dictada por el juez ovetense en marzo. A saber: la extemporalidad de la aprobación de la oferta pública de empleo, la falta de motivación de la resolución impugnada y un error respecto a la valoración del impacto sobre el techo de gasto del municipio. En consecuencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo remite a su propia sentencia de julio para refutar, uno por uno, todos estos argumentos.

En relación a la extemporalidad, la nueva sentencia hace referencia a «la dificultad que tuvo el Ayuntamiento en aprobar la oferta de empleo público y la brevedad del plazo para ello» e indica que el no haber cumplido los tiempos no es motivo para anular la resolución de Alcaldía. Reitera, en segundo lugar, que el hecho de no señalar las razones por las que se eligen unos determinados puestos y otros no para sacar a concurso no genera indefensión a los trabajadores, sino que «obedece a la potestad autóorganizativa de la propia Administración y a la negociación con las organizaciones Sindicales, como pone de manifiesto la sentencia apelada».

Finalmente, la sala del TSJA tampoco considera que se haya incurrido en un error a la hora de calcular el impacto que la OPE podría tener sobre el techo de gasto debido a las posibles indemnizaciones «a quienes ocupen los puestos ofertados con carácter provisional» a las que podría enfrentarse el Consistorio. Se trata, recoge la sentencia, de «una posibilidad de futuro que siempre estaría presente ante la cobertura de plazas vacantes ocupadas por no titulares de la misma».

Por todo ello, el TSJA ha decidido desestimar el recurso de apelación e imponer las costas, 600 euros, a los apelantes, quienes podrán interponer un recurso de casación contra esta sentencia en el plazo de un mes. Desde la UGT aseveraban ayer su intención de «seguir defendiendo a los trabajadores y la integridad de los procedimientos».