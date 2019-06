«El turismo es un complemento perfecto para la ganadería» Alejandro Pello, José Carlos Díez y Javier Fernández. / XUAN CUETO El economista José Carlos Díez y la UGT abordan los retos del sector en el Oriente, marcado por la «estacionalización y la precariedad» G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Domingo, 2 junio 2019, 01:40

La UGT acercó ayer al Oriente su programa de actividades con motivo del 130 aniversario del sindicato. La temática elegida para la comarca fue la del turismo, un sector que analizaron el secretario general, Javier Fernández Lanero; el responsable de la unión comarcal, Alejandro Pello; y el economista José Carlos Díez. El diagnóstico sitúa a la estacionalización y la precariedad del empleo como los grandes retos del sector, pues a pesar de su «potencial no va a generar el trabajo ni los salarios que genera la industria, no nos engañemos», sostuvo Díez, que apostó por combinar distintas actividades. «Es un complemento perfecto para la actividad ganadera», ejemplificó. Sobre el futuro del turismo en la comarca, Díez entiende que el objetivo no debe ser «ofrecer sol y playa, sino playa y montaña pero con experiencias como el descenso del Sella» y una orientación hacia el turista internacional. En Asturias, afirmó, «se están haciendo bien las cosas, el año pasado aumentó un 20% el turismo extranjero mientras que en España ha dejado de crecer».

Desde la UGT apelaron por su parte a la «precariedad» en el empleo, con «contratos temporales, muy estacionales y a tiempo parcial», indicó Fernández Lanero. El secretario general de UGT sostuvo además que «las condiciones no se cumplen» y el convenio de la hostelería «es el único de los grandes» pendiente de renovar. A pesar de la reciente implantación del control horario, desde UGT entienden que parte del «error» de «no estar pactado con los sindicatos».

Ante la actual situación, el sindicato apuesta por incluir un plan de turismo sostenible dentro de la concertación, meta a la que suman un desarrollo a nivel de infraestructuras y conexión a internet. «Tenemos déficits por tierra, mar y aire. Para potenciar el turismo necesitamos conectividad, no puede ser que para ir de Gijón a Llanes en tren tardes dos horas», evidenció el secretario general, que recordó asimismo el riesgo de la despoblación. En ese sentido, sostuvo, el área metropolitana no debe ser entendida como una amenaza para las alas.

En el acto, celebrado en la casa de cultura de Cangas de Onís, participó también el alcalde José Manuel González Castro (PP), que repasó la transformación del concejo desde el despegue del turismo en los ochenta a la etapa actual, con más de 4.800 plazas y 290 establecimientos.