«El turismo religioso no está en el lugar que merece en los centenarios», dice Otea

G. POMARADA COVADONGA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:14

La programación de actos del triple centenario de Covadonga no ha contado con una promoción y distribución temporal adecuada. Así lo entienden desde la Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias (Otea), que ayer celebró una sesión de trabajo en el Real Sitio en compañía de agentes locales. Una de las principales carencias detectadas por la entidad en este año de efemérides ha sido la falta de anticipación por parte del Gobierno autonómico, pues «todos los eventos se tenían que haber anunciado a primeros de año y no una semana antes», valoró el presidente José Luis Álvarez Almeida. Como ejemplo, aludió a las proyecciones de 'mapping' celebradas el pasada sábado en el Santuario y que se repetirán este fin de semana. «Todo se ha concentrado al final del año, es una oportunidad que hemos perdido», lamentó. Otro de los déficits de este 2018 está para la asociación en el turismo religioso. «Tiene que ser uno de los pilares y no ha estado en el lugar que merece para el número de visitantes que aporta», abundó. Este mismo viernes, al santuario se acercarán más de 350 tunos para «rondar» a la Santina, adelantaron desde Otea, que les acompañará en la visita.

Además de conocer el sentir del empresariado comarcal de primera mano, en la jornada de ayer representantes de Otea recorrieron Covadonga para observar «cómo está la situación». La apuesta de la patronal hostelera pasa por una inversión en infraestructuras turísticas que «permitan mejorar la calidad y ofrecer comodidad», valoró Álvarez Almeida. En ese modelo incluyen «iniciativas sostenibles para que Asturias crezca», como el tren cremallera a los Lagos de Covadonga.

Regular el Sella

En el horizonte de la sostenibilidad sitúan también a otro de los principales recursos turísticos de la comarca, el río Sella. Para evaluar su futuro, desde Otea señalan cómo mantienen reuniones «con empresarios de la zona» en el seno de la mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). «Es el río más navegable en canoa, debemos crear las infraestructuras necesarias para que sea un modelo de calidad y ver cuál es la manera de protegerlo», afirmó el presidente de la patronal, que anima a detectar «fallos como los chiringuitos ilegales».

La regulación de los descensos del Sella cuenta con una férrea oposición dentro de sectores del empresariado comarcal, como las compañías de turismo activo adscritas a la asociación Etapa, que aglutina según sus cálculos a la mitad de los operadores. Sus asociados niegan que en el Sella exista una masificación de canoas y rechazan que se aplique una regulación. Según las estimaciones de la asociación comarcal, en 2017 hasta 350.000 personas bajaron el río.