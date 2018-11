Últimos días para optar a ser el Pueblo Ejemplar de Llanes de 2018

Hace casi un año los vecinos de San Roque del Acebal celebraban su particular «premio de la lotería» al ser reconocidos como primer Pueblo Ejemplar de Llanes. Ahora, el Ayuntamiento ha abierto el plazo para encontrar a la localidad sucesora en este particular trono. Las propuestas, que pueden hacer los alcaldes de barrio, las juntas vecinales y, en caso de no haber ni uno ni otra, un grupo de al menos diez vecinos, se podrán presentar en el registro municipal hasta el próximo martes, 20 de noviembre, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

Con la concesión de este galardón, indicaban ayer desde el Consistorio, se quiere» favorecer la promoción y desarrollo de los pueblos y parroquias del concejo de Llanes, estimulando la participación ciudadana en la consecución de este objetivo».

El segundo Premio al Pueblo Ejemplar de Llanes está dotado con 12.000 euros para el ganador, otros 6.000 euros para el primer finalista y 2.000 euros más para el segundo finalista.