Vecinos y PP aportan nuevos datos sobre las fotos al censo en las elecciones de Llanes Marisa Elviro y Juan Carlos Armas, a su llegada al Juzgado. / N. ACEBAL Elviro y Armas ratificaron ante la jueza su denuncia contra el PSOE por llamar a llaniscos a votar el 26-M L. RAMOS LLANES. Viernes, 7 junio 2019, 01:17

El proceso abierto para determinar si hubo o no delito electoral durante los pasados comicios en Llanes sigue adelante con nuevos datos aportados por los representantes legales de Vecinos por Llanes y PP. Marisa Elviro y Juan Carlos Armas acudieron ayer por la mañana al Juzgado llanisco para prestar declaración en calidad de testigos, tras haber sido citados por la titular del mismo. Ambos se ratificaron en sus denuncias contra el PSOE por, presuntamente, ordenar a sus interventores y apoderados sacar fotos de las listas del censo el pasado 26 de mayo y enviarlas a la agrupación local para «movilizar» a quienes aún no habían acudido a las urnas.

Asimismo, los dos denunciantes ampliaron los datos ofrecidos en un primer momento, indicando a la jueza cómo lo sucedido en la mesa electoral de Naves, donde una interventora socialista reconoció haber tomado fotos de las listas como así consta en el acta, se repitió en otras sedes electorales del concejo. Así, Juan Carlos Armas aseveró que él mismo fue testigo de hechos similares en la capital llanisca y uno de sus compañeros vio cómo en Pría «sacaban el censo a la calle, cuando no se puede».

Por su parte, Marisa Elviro, quien ya había adjuntado a su denuncia inicial imágenes de una interventora del PSOE tomando fotos de las listas en Nueva y una presunta circular interna con las instrucciones anteriormente citadas, agregó nuevos testimonios de sus compañeros de Vecinos por Llanes. En el caso de Naves, explicó, «había un concejal socialista de la actual corporación viendo cómo esa interventora tomaba las fotos». Además, agregó, hubo testigos de cómo hechos similares se repitieron, al menos, en mesas de Llanes y Celorio. Elviro, además, facilitó a la jueza de Llanes los nombres de compañeros de partido que están dispuestos a declarar lo que vieron durante las pasadas elecciones.

«Nosotros pusimos una serie de hechos en conocimiento del Juzgado y ahora será la magistrada quien decida si seguir adelante o no», indicó la representante de Vecinos por Llanes, para quien lo sucedido presuntamente el pasado 26 de mayo en varias mesas electorales «es algo éticamente grave». «No es ético llamar a alguien para decirle que todavía no ha ido a votar y pedirle que lo haga, eso es presionar», insistió. Armas se mostró de acuerdo e indicó que, si bien «quizás alguno de los interventores tomó las fotos sin saber que no obraba bien, los responsables de la campaña electoral del PSOE sí deberían saber que eso no se puede hacer».