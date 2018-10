Vecinos y Ayuntamiento firman una 'tregua' en torno a las obras de Tito Bustillo Charo Fernández muestra el proyecto de las obras. / NEL ACEBAL Los afectados cesarán en sus hostilidades y el Consistorio se ha comprometido a velar por que los trabajos se desarrollen con rapidez JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 4 octubre 2018, 00:18

El Ayuntamiento de Ribadesella y los vecinos de la zona rural afectados por las obras de mejora y acondicionamiento del primer tramo de la carretera local RS-2, la avenida de Tito Bustillo, han decidido darse una tregua de confianza hasta el fin de las obras. Durante este tiempo, los vecinos cesarán en sus hostilidades y el Consistorio intentará que los trabajos se desarrollen con rapidez y eficacia. Así se acordó tras la reunión que ambas partes mantuvieron ayer por la mañana en el Ayuntamiento. A la cita acudieron cuatro de los seis alcaldes pedáneos de los núcleos rurales afectados por las obras. En concreto, los representantes vecinales de Ardines, Sardalla, Tezangos y Xuncu. Se ausentaron los de Cueves y Nocéu.

Según explicó José María Alvarez, el alcalde de barrio de Tezangos, la reunión comenzó «un poco tensa», con el proyecto sobre la mesa y con la regidora «a la defensiva». Sin embargo, según fue transcurriendo el encuentro todo se fue relajando, «porque la alcaldesa comprendió que nosotros sólo acudíamos con la intención de buscar respuestas a nuestras inquietudes». Estas son claras. Su principal preocupación radica en la «estrechez» que a su parecer tendrá la carretera una vez se construyan el carril bici, la senda peatonal y la franja discontinua ajardinada. «Solo se ha mejorado la zona de Picu Ramonón, porque en el resto hay tramos en los que ahora mismo resulta difícil cruzarse con un camión o con cualquier vehículo pesado», afirmó Alvarez.

No cree lo mismo la alcaldesa. Charo Fernández les aseguró que la calzada no perderá anchura alguna y que va a contar con el espacio suficiente para la normal circulación de vehículos. Una anchura que el concejal de Obras y Servicios, Enrique Gancedo, había situado en «seis metros en su parte más estrecha, con dos carriles de tres metros cada uno». Como el entendimiento en este tema fue imposible, ambas partes decidieron esperar a la conclusión de las obras «para después ver si se pueden introducir mejoras en el ensanche de la calzada, porque las plazas de aparcamiento que se han perdido ya no se podrán recuperar», añadió el alcalde de Tezangos.

Los representantes vecinales también le pidieron a la alcaldesa la supresión del bordillo de hormigón que separa el carril bici de la calzada. Unos bolardos discontinuos que, a juicio de los vecinos, «son un peligro tanto para los coches como para peatones y cicloturistas, pues sus cantos no están matados y tienen unos perfiles cortantes». Quieren que se eliminen, aunque también se conformarían con su sustitución por otros de un material menos agresivo como el caucho.

Lo que aún se desconoce es la fecha prevista para el fin de las obras. Aún quedan muchos detalles por ejecutar. Entre ellos, la pasarela peatonal que unirá la senda con la zona de La Mediana, donde el Consistorio tiene planificado un segundo proyecto para crear un área recreativa junto a varios huertos ecológicos urbanos. Antes, los vecinos tienen que esperar a que se termine la obra de urbanización «para ver si a partir de ahí se puede mejorar en algún aspecto, tanto en el ancho como en los bordillos o en la senda, porque esta es una carretera que soporta mucho tráfico y requiere de un ancho suficiente que garantice la seguridad de los usuarios», añadió José María Alvarez