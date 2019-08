Los vecinos de Carreña piden albergar el grueso de los actos del Día de Asturias Los vecinos de Carreña, ayer, concentrados ante el Ayuntamiento de Cabrales. / XUAN CUETO Más de un centenar de personas se concentran ante el Ayuntamiento de Cabrales tras conocer que los conciertos y el mercado serán en Arenas L. RAMOS CARREÑA. Sábado, 31 agosto 2019, 01:02

«Somos la capital del concejo y lo lógico sería que se celebrasen aquí la mayor parte de los actos del Día de Asturias». Con estas palabras se expresaba ayer el hostelero Ángel Corro, uno de los más de cien vecinos y empresarios de Carreña que se concentraron ante el Ayuntamiento de Cabrales para protestar por lo que consideran que es un «desprecio» a su localidad. Y es que, según indicaron, será la vecina Arenas la que albergue algunos de los principales actos de la cita, como los conciertos y el mercáu asturiano, mientras que a la capital queda reservada la recepción al presidente del Principado, Adrián Barbón. «Una vez más vemos cómo nos dejan en el olvido», lamentaba Corro, y recalcaba que «esto no tiene nada que ver con política ni con luchas entre vecinos de uno u otro pueblo».

El regidor cabraliego, José Sánchez (PSOE), por su parte, indicó cómo la decisión de los diferentes escenarios corresponde al Principado, apuntando que él enseñó a los encargados de la organización todo el concejo y los diferentes espacios disponibles. «Hice hincapié en que Carreña es la capital y que debería albergar los principales actos, pero la elección final no depende de mí», explicó, y destacó que desde el Ejecutivo regional tuvieron en cuenta cuestiones como la seguridad y la capacidad. «Por desgracia, Carreña lleva tres décadas abandonada y en dos meses que llevo yo en la Alcaldía no tuve tiempo de cambiar todo lo que hace falta», manifestó Sánchez, recalcando que tiene «un compromiso con la capital» que está decidido a cumplir. «Para mí, Cabrales son sus dieciocho pueblos, y ojalá pudiera llevar un acto a cada uno», apostilló.

Unas explicaciones que, sin embargo, no convencieron a las decenas de personas que participaron en la protesta y que no entienden cómo puede ser que el grueso de los actos de la fiesta regional no se celebren en la capital. «Estábamos esperando que ya que el Día de Asturias iba a ser en Cabrales, fuese en Carreña, así que nos llevamos una desagradable sorpresa al comprobar que casi todo será en Arenas», lamentaba Ana Isabel Fernández, vecina de la localidad. «Queremos que nos digan cuál es la verdadera razón y que no nos mareen diciendo que hay falta de infraestructuras cuando hemos visto cómo lo celebraban en otros sitios con peores accesos y servicios», agregó.

Junto a ella, Antonio Viejo recalcaba que «no se trata de quitar nada a nadie, sino de reivindicar lo que creemos que es lógico: que si se va a elegir una sede principal, esa sea la capital. Pero nos tienen marginados completamente», agregó. «Esto tiene que sentar un precedente para dejar claro que Carreña está aquí y la gente quiere que se organicen cosas», apostilló María Gandarillas, por su parte.

Los vecinos tienen pensado seguir adelante con las movilizaciones.