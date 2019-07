Vecinos de Celorio alertan del «riesgo de atropello»

Con el verano, regresan viejos problemas a la localidad de Celorio, en Llanes, donde vecinos denuncian la «situación de peligro» que supone el tráfico. Según apuntan, el pueblo está inmerso en un estado de «abandono total», sin presencia de policía local ni de mantenimiento en instalaciones como las luminarias, los parques o las zonas deportivas. No obstante, abundan, la mayor preocupación se centra en la circulación, pues los peatones deben convivir con «coches en doble fila, encima de las aceras y autocaravanas en zonas no habilitadas». Por ello, indican, existen «zonas donde hay bastante riesgo de que se atropelle a alguien porque no hay ninguna limitación de velocidad, badenes u ordenación». Recuerdan además que ya el pasado año elevaron la misma queja al Ayuntamiento. «Desgraciadamente no ha servido de nada, siguen sin hacer absolutamente nada, ni siquiera contestar a la nueva solicitud a través de registro», afean. El pasado verano, su petición iba encaminada a instalar pasos elevados, limitar la velocidad y reordenar la circulación durante el periodo estival. No obstante, la problemática se remonta aun más atrás, pues las quejas vecinales vienen repitiéndose desde hace cuatro años.