Los vecinos del valle de Ardisana denuncian «continuas» caídas de la señal de tele G. P. LLANES. Jueves, 23 mayo 2019, 00:14

En el valle llanisco de Ardisana la paciencia de los vecinos con la señal de televisión va camino de agotarse. Residentes en los pueblos de Meré, Torrevega, Puente Nuevo o Los Callejos denuncian que desde hace tres meses sufren «continuas» interrupciones en la señal de televisión, un problema que achacan al estado del repetidor de La Malatería. En estos últimos días los incidentes se vienen repitiendo desde el fin de semana. «A los pueblos nos tienen abandonados», censura José Luis Rodríguez Amieva, residente en Meré y uno de los afectados. Él mismo, cuenta, se ha puesto en contacto con las administraciones para demandar soluciones, sin éxito. «El Ayuntamiento es un mero transmisor, quien lo tiene que hacer es el Principado, pero no lo acaban de arreglar», lamenta. Apunta además que ha colaborado con los técnicos de la empresa enviándoles «vídeos de los cortes que me pidieron», pues «aquí no se presentaron». Tampoco la medida ha surtido efecto. «Es inaceptable estar así en el tiempo en el que vivimos», denuncia.