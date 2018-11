Vega vuelve a quedarse sin saneamiento en los presupuestos del Principado La localidad riosellana de Vega, que seguirá sin saneamiento. / N. A. «Hace cinco años que nos lo vienen prometiendo, pero sigo sin verlo y es una malísima noticia», critica la alcaldesa, Charo Fernández J. GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 30 noviembre 2018, 01:34

Los presupuestos del Principado de Asturias para el año 2019 recogen 215.000 euros de inversión en el concejo de Ribadesella repartidos en tres actuaciones: 100.000 euros para crear una báscula de camiones en el polígono de Guadamía, 60.000 más para limpiar y ampliar la malla de protección en el talud del paseo de la Grúa y otros 55.000 euros para adecuar y reforzar el bombeo de agua en Sebreñu. No hay rastro, sin embargo, de otros esperados proyectos.

La alcaldesa, Charo Fernández (Foro), cree que las cuentas autonómicas «siguen la tónica de todos estos últimos años», y lamenta que no aparezca ninguna referencia ni a las carreteras comarcales que atraviesan el municipio o ni al saneamiento del pueblo costero de Vega, incluido en el Monumento Natural de Entrepeñes y la Playa de Vega. «Este saneamiento nos lo vienen prometiendo desde hace cinco años, pero sigo sin verlo, no aparece como inversión en ningún lado y eso, para mí, es una malísima noticia y también debería serlo para el Gobierno del Principado, que tiene tanta zona protegida en esa playa». La alcaldesa no entiende que el Ejecutivo asturiano siga «sin ver la necesidad de ejecutar ese saneamiento».