Veteranos y noveles, juntos por el aguinaldo Los aguinalderos recorren las carreteras de la parroquia a lomos de sus engalanados caballos. / X. CUETO Los mozos ponguetos se resisten a incluir a las mujeres, aunque los casados repitieron y ayudaron a elevar el número de jinetes L. RAMOS Lunes, 4 marzo 2019, 02:09

Hace años que en la parroquia pongueta de Cazu ven peligrar la continuidad de una de sus más arraigadas tradiciones: el aguinaldo. Por ese motivo, el pasado año se abrió la participación a los casados de la zona e incluso se comentó la posibilidad de que se pudieran incluir mujeres. Esta última idea no paso de ahí, pues todavía son muchos los que se resisten a incorporar a las mozas al recorrido, pero en la jornada de ayer volvió a haber casados, lo que ayudó a incrementar el número de aguinalderos, que pasó de los siete de 2018 a once.

Uno de los desposados que no dudó en subirse al caballo para reavivar la fiesta fue Abelardo Cueto. «Hace años que dejé de venir tras casarme, pero ahora que se puede, quise volver para tratar de recuperar esto entre todos y que no desaparezca», manifestó. Junto a él, y acompañado por su hijo Hugo, estaba Alberto Fernández, quien ya el pasado año fue el primer casado en participar en el aguinaldo. «Entonces fuimos siete y hoy -por ayer- once, lo que significa que vamos subiendo y se puede recuperar la tradición», indicó.

Pero no solo de veteranos se alimentó ayer el aguinaldo, pues hubo también savia nueva. Para el joven Tomás Cueto y su primo Saúl Padrós la de ayer fue la primera vez en un recorrido que emula al que antaño, cuando no había coches, hacían los mozos de la parroquia para juntarse entre ellos y conocer a las chicas de su edad. «Mi padre estuvo viniendo desde que era un rapaz y creo que hay que seguir con la tradición, pues es algo muy guapo», manifestó Tomás, quien reside en Gijón pero siempre que puede se escapa a pasar unos días a la tierra donde tiene sus raíces familiares.

Durante varias horas y en una mañana soleada que permitió disfrutar a tope de la fiesta, los once jóvenes recorrieron, montados en su engalanados y coloridos caballos, los diversos pueblos de la parroquia de Cazu, acompañados por el gaitero Oscarín Fernández y el cantante de tonada Adolfo Uría y recogiendo el aguinaldo para terminar en Sellaño, donde compartieron con sus vecinos un pincheo a base empanadas, rosquillas y otras comidas típicas de esta época. Con el dinero recaudado, los chavales convidarán a sus paisanos a una gran parrillada en la tarde del próximo sábado en Sellaño.