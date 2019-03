«La vida de pastor tien poco que ver cola de Heidi» José Luis Alonso, en una de sus labores diarias. / PABLO A. MARÍN ESTRADA El quesero más joven de los altos de Covadonga realiza con orgullo el oficio que heredó de su abueloJosé Luis Alonso Elaborador de Gamonéu del Puerto PABLO A. MARÍN ESTRADA Domingo, 10 marzo 2019, 02:17

«Soy pastor porque mi gusta. É lo que siempre mi gustó. Desde pequeñu ya quería ser pastor como mi güelu. Cuando acabé el instituto no quise hacer otra cosa. Estuve tres años en la Vega d'Uberdón aprendiendo y desde va dos veranos tengo quesería en Gumartini. Esi é el mi trabaju y la mi vida». Así se presenta José Luis Alonso. Acaba de cumplir los 24 y es el más joven de los pastores que elaboran queso Gamonéu del Puertu en las majadas próximas a los lagos de Covadonga.

Cuando su abuelo Paulino tenía su edad eran muchas las familias que se dedicaban al pastoreo en esos altos. «El puertu crió muchas familias. Estaba esto llenu. Tuvieron que ise porque ya no había vida aquí. Echólos el lobu. A mi güelu también», relata desde sus cuarteles de invierno en su pueblo natal, el Gamonéu de Cangues d'Onís. Aquí espera, con sus doscientas ovejas, su centenar de cabras y unas pocas vacas a resguardo, que llegue el tiempo de volver a subir con ellas a la majada. Piensa en ese momento con ilusión, a pesar de que la vida arriba, aunque le guste y sea suya: «Tien poco que ver cola de Heidi, que é lo que piensan algunos», matiza con ironía. Aún así, José Luis tiene muy claros sus planes. «Yo no voy a dejalo. El lobu é lo peor que hay y nos amarga la vida, pero a mi no mi echa», afirma con seguridad.

En sus dos primeros veranos en el puertu tuvo ocasión de verle al lobo las orejas muy de cerca. Hace pocos meses, a comienzos de septiembre, le mató seis corderas. En su conversación, alegre y espontánea, la única nota sombría la pone al referirse «al malditu lobu» y a quienes lo defienden. Habla de los comentarios que a veces lee en las redes sociales y, con un juego de palabras, contrapone el oficio tradicional del pastoreo y el orgullo de ejercerlo, al «postureo, porque lo de esos é todu postureo». En su propio perfil de facebook, prefiere compartir fotos que le gustan: en la galería le vemos posando en el ahumadero con sus quesos o vendiéndolos en un certamen con su novia Cristina. Ella estudia Medicina en Oviedo y los veranos los pasa en Gumartini ayudándole. Junto a su familia es el principal apoyo con el que cuenta. «Gústa-y mucho hacer quesu y los animales. Cuando acabe la carrera cada uno seguirá con su trabaju, como hace cualquiera», desvela con franca naturalidad.

Se ríe abiertamente cuando se le pregunta por sus aficiones: «Ya tengo una que no me deja tiempu pa más». Música, confiesa que le encanta toda, menos la clásica: «Todu lo que suene bien gústami y lo de prau». En deportes siente interés por el piragüismo y el 'tiru cuerda'. Del fútbol sostiene que «son unos listos corriendo detrás de una pelota a los que-yos pagan otros tontos por velos». La disciplina que él practica a diario cada verano en el puertu «é l'atletismu, andar con las ovejas y las cabras pol monte desde las seis de la mañana que me levanto a ordeñar». Una modalidad deportiva que como su saludable ironía tiene mucho de olímpica en estos tiempos de postureo, aunque el COI no las reconozca.