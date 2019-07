Viejos rockeros de 'revival' en Caravia Música y exhibiciones sobre ruedas. Las motos pueblan el recinto del Motorbeach. / FOTOS: XUAN CUETO El Motorbeach reúne a seis mil amantes del ambiente «rockanrolero y motero» dispuestos a resistir bajo la lluvia para disfrutar de un «cartelazo» GLORIA POMARADA Domingo, 28 julio 2019, 01:38

Rock, motos y surf enclavados entre el Cantábrico y la sierra del Sueve, al calor de «gente auténtica», son los ingredientes del éxito del Motorbeach, un festival en aumento que este año confía en alcanzar las seis mil entradas, dos mil más que en la pasada edición. Ni la lluvia ni el barro disuaden a los asistentes, llegados de toda España, Portugal y el sur de Francia para disfrutar de cuatro días repletos de conciertos y exhibiciones sobre ruedas en el entorno de La Espasa. En la jornada de ayer, la lluvia respetó y tanto los conciertos de la sesión vermú, a cargo de Franydon, Vitorio & Dr. Hofmann y Aparicio's Sound System como el momento de quemar rueda en el show 'The Wall of Death' y el 'Donut', contaron con una nutrida afluencia de «rockanroleros y moteros». «Este es un festival muy familiar, de cuarentones y cincuentones que vienen en caravana y de acampada, un 'revival' de su juventud, porque como cantaba Miguel Ríos los viejos rockeros nunca mueren», destacan desde la organización. De ello da prueba la llegada de familias completas, como los Ramírez Vera, de Alicante. «Llevamos tres años viniendo con el niño y nos gusta todo», cuenta María Vera. También desde Alicante proceden Flavia Valdés y Enmanuel Mandrágoras, en su caso novatos. «Es la primera vez e intentaremos volver, a pesar del tiempo la gente sigue teniendo color y este entorno es brutal», admiran. Otros de los que se estrenan en el festival de Caravia son los portugueses João Pinto, Luis Enriqueta y Gonzalo Silva. «Venimos desde Lisboa y nos está gustando mucho, el ambiente es impecable y las 'food truck' muy buenas, lo único malo es la lluvia», indican. Con la experiencia de años previos, cuando se llegaron a agotar las existencias de botas de goma en las tiendas de la zona, los barceloneses Javi Rodríguez, David Grau y Toni Torra restan importancia al orbayu. «Nos estamos librando de mojarnos», bromean. Lo mejor para ellos, que repiten por cuarta edición, es «el ambiente, sin llegar a ser de motorclub», así como el «cartelazo» musical, protagonizado anoche por Hamercross, Screamers & Sinners, The Fuzillis, Evil Evil Girrrls & The Malvados, Stacie Collins y Ray Collins, Arufe y Malamezcla.