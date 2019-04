Las viviendas de segunda residencia suponen el 45% del parque riosellano La zona de La Llosona, en la capital riosellana, donde se prevé la construcción de nueva vivienda. / CUETO Las nuevas residencias se distribuirán entre la villa y la zona rural y los sectores industriales corresponderán a Guadamía Norte JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 26 abril 2019, 00:40

El concejo de Ribadesella cuenta en la actualidad con tantas viviendas (5.712) como habitantes (5.779 según los datos de 2017). Esto quiere decir que el 45% de las viviendas construidas en el municipio son de segunda residencia. Un dato preocupante que el Ayuntamiento espera reducir con la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) aprobado esta semana en Pleno. De hecho, uno de sus principales objetivos pasa por fijar población y reducir así ese porcentaje de vivienda vacacional.

Para lograrlo, el plan permitirá la construcción de 1.325 nuevas viviendas en los núcleos rurales y 1.580 en los suelos urbano y urbanizable. En el urbano destacan tres importantes bolsas de suelo residencial con distinto grado de desarrollo y con capacidad para 378 nuevas viviendas. Se trata de La Llosona, situada frente a las viviendas sociales de Monte Somos; El Mantequeru, en la zona de la estación de Feve, y El Fuerte Norte, en la misma carretera de la estación.

A su vez, el nuevo PGO de Ribadesella contempla trece unidades de actuación en suelo urbano con capacidad para otras 310 viviendas. En la lista están las unidades de Villar y Valle, La Cuesta, Feve, La Estación (uso dotacional), Alfonso Covián, El Torreón, Cobayu, Dover, Centro de Salud, Estación-Guía, Albo, El Castillo y Bellavista. Las más significativas, las que están incluidas en el Campu Les Rolles y en el entorno del cementerio-estación, dispondrán de seis años para desarrollarse mediante convenio urbanístico.

Fuera del casco urbano, en el denominado suelo urbanizable, el plan delimita ocho sectores de los que seis son de uso residencial y dos de uso industrial. Los residenciales tendrán capacidad para 834 nuevas viviendas distribuidas entre Los Porqueros, El Fuerte-Sur, Platas, El Jario, Campo de Fútbol y Maos. El PGO dará prioridad a los desarrollos que aporten una continuidad a la trama urbana ya existente, destacando aquí el sector Platas, Maos o El Fuerte Sur.

Los sectores industriales corresponden a Llovio, situado en paralelo al ramal de acceso a la autovía y con una urbanización «muy precaria» y Guadamía Norte, como principal apuesta del plan para conseguir la diversificación productiva necesaria que contribuya a consolidar y fijar nuevos habitantes.

Plaza de abastos y cine

El equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación del concejo de Ribadesella ha catalogado un total de 712 elementos, de los que diez son Bienes de Interés Cultural y 127 están incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA). Entre los edificios no catalogados se encuentran la plaza de abastos y el antiguo cine-teatro Divino Argüelles. Este último se dejó fuera del catálogo en base a la alegación particular presentada por su propietario.

A su vez, el equipo redactor optó por no catalogar el polémico mercado cubierto al no aparecer en el IPCA, aunque el Principado iniciaba recientemente un expediente para estudiar su posible inclusión a instancia de la Plataforma Ciudadana SOS Plaza de Abastos. Los redactores entienden que este edificio ocupa un emplazamiento «estratégico y crucial» para la regeneración urbana de la villa. Consideran, además, que no es «ni de lejos» de los proyectos más relevantes del arquitecto Manuel García ni de la arquitectura racionalista. También creen que su estructura es muy limitada de cara a una actualización funcional futura y que su uso no es de interés para la villa. Es más, estiman que su eventual catalogación «hipotecaría de una manera totalmente innecesaria el desarrollo del espacio más estratégico de la villa de Ribadesella».

El documento urbanístico también destaca los «errores de bulto» detectados en el trazado del Camino de Santiago a su paso por el casco urbano de la villa y la zona de la playa. En concreto, se hace referencia a los tramos de la calle Marqueses de Argüelles y el de la N-632 entre El Picu y el Puente'l Pilar.