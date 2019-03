La zona azul riosellana sale adelante a pesar del voto dividido del gobierno María José Bode, primera por la izquierda, vota en contra de la zona de aparcamiento regulado planteada por sus excompañeros. / NEL ACEBAL La única edil que le queda a Foro, María José Bode, rechazó el proyecto de sus excompañeros por «no ver» la regulación en el área de la playa JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 28 marzo 2019, 00:21

El Ayuntamiento de Ribadesella aprobó ayer la implantación de aparcamientos de pago en la villa con los votos en contra de PSOE, Pueblu y la única concejala de Foro, María José Bode. La edil está de acuerdo con la zona azul planteada por sus excompañeros, pero no con la zona naranja de la playa. «No acabo de verla», manifestó. Las 69 plazas que pretenden regularse en el casco urbano en régimen de zona azul «no me parecen problemáticas, no las veo mal», aseguró. Pero las 234 plazas de zona naranja que se gestionarán en la playa «tal y como están planteadas, no están bien, debería hacerse de una forma que cause menos problemas a los residentes», añadió Bode, quien esta vez votó junto a PSOE y Pueblu.

Quienes votaron a favor de la iniciativa y la sacaron adelante fueron los cinco ediles no adscritos -Verónica Blanco no asistió al pleno- y los dos concejales del PP. Juan Manuel Blanco justificó el voto en dos motivos, «porque hemos trabajando conjuntamente con ellos en la elaboración del proyecto y porque lo llevábamos en nuestro programa electoral». Se mostró «contento e ilusionado» con el proyecto y manifestó su extrañeza con la posición de María José Bode, «porque esto no se empezó ayer por la mañana, lleva muchos meses sobre la mesa e incluso pasó por un periodo de alegaciones». También cree que su posición fue electoralista y le pidió mayor coherencia en sus actos.

Por su parte, PSOE y Pueblu pidieron, sin éxito, aplazar la decisión para dejarla en manos de la próxima corporación municipal. Blanco les recordó que, por cuestiones de plazos, será esa corporación quien gestione la adjudicación del servicio. No obstante, el portavoz de Pueblu rechazó la iniciativa con duras críticas hacia los cinco ediles no adscritos que la respaldaron. «No es ético que concejales tránsfugas estén aprobando este proyecto cuando la portavoz legítima del partido -por Bode- os está diciendo que no debe hacerse», censuró.

Alcaldesa «hasta el final»

La regidora, Charo Fernández, le recordó que las elecciones las ganó con mayoría absoluta y que «sea o no tránsfuga, soy alcaldesa hasta el final de la legislatura y estoy ejerciendo con mi competencia y responsabilidad». Se negó a «privilegiar a los habitantes de segunda residencia de la playa» suprimiendo la zona naranja y aseguró que es la solución «más justa porque, entre otras cosas, contribuirá a cubrir los muchos gastos que va a generar la playa entre salvamento y limpieza».

El PSOE, que apostó por una gestión municipal para un total de 173 plazas repartidas entre casco urbano y playa, aseguró que su solución podría reportar unos beneficios a las arcas municipales de 150.000 euros en cinco años. José Luis Díaz Bermúdez cree que la zona naranja propuesta por el equipo de gobierno y el PP «no servirá de mucho, salvo para colapsar los aparcamientos gratuitos». El portavoz popular le recordó que fue el PSOE quien en 2009 autorizó un aparcamiento de pago en la playa de Vega, «que ahí sigue y no decimos nada».