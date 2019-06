La zona azul riosellana se aplaza hasta el próximo año mientras se revisa su gestión El PSOE aboga por reducir el número de plazas de la zona naranja de la playa. / NEL ACEBAL Pese a que la medida fue aprobada por el Pleno en marzo, no se llegó a iniciar el expediente y no da tiempo a implantarla de cara al verano JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 27 junio 2019, 00:10

La zona azul de Ribadesella tendrá que esperar. El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ribadesella, la coalición formada por PSOE y Ciudadanos, ha decidido aplazar hasta la Semana Santa de 2020 la implantación de los aparcamientos de pago en la capital del concejo, porque «es imposible ponerlo en marcha para los meses de julio y agosto», aseguró ayer el alcalde, Ramón Canal.

El pasado 27 de marzo el Pleno aprobaba la regulación como zona azul de 69 plazas de aparcamiento en el casco urbano de la villa y como zona naranja de 234 plazas en la playa, «pero como el expediente no se tramitó y no se inició el procedimiento de adjudicación resulta imposible implantarlo para este verano, así que no tiene ningún sentido iniciarlo ahora», añadió el regidor. Su propuesta pasa por «darle una vuelta» a todo el proyecto, a todo «con lo que no estábamos de acuerdo», en especial con el número de plazas incluidas en la zona naranja de la playa.

La propuesta del anterior equipo de gobierno se aprobó con el voto de siete concejales (cinco no adscritos y dos del PP) y con el rechazo de otros cinco ediles (dos del PSOE, dos de Pueblu y una de Foro). Canal está de acuerdo con la zona azul tal y como estaba proyectada en las calles Comercio y Manuel Caso de la Villa, «porque genera movimiento y rotación de plazas beneficiando al comercio. Pero la zona naranja no nos acaba de convencer porque puede colapsar otras zonas de la villa», agregó.

En el pasado mandato, desde la oposición, el PSOE siempre defendió una gestión municipal del servicio para un total de 173 plazas repartidas entre casco urbano (69) y playa (104). A día de hoy, formando parte de un gobierno en minoría, la decisión final sobre el número de plazas a regular y su modelo de gestión se adoptará de forma consensuada con el resto. «Se han acabado las mayorías absolutas, así que tendremos que hablar con todos los grupos y acordar con ellos aquello que pensemos que es lo mejor para Ribadesella», añadió Canal.

Aparcamiento en altura

El alcalde aplicó la misma reflexión para el aparcamiento en altura diseñado por el anterior equipo de gobierno junto a la estación de autobuses. Esta propuesta se retomará, se analizará junto al resto de grupos y con ellos se buscará el consenso. «Nunca se aprobará nada de forma unilateral, así que si entre todos decidimos que ese es el mejor sitio, allí se hará», afirmó.

Personalmente, a Ramón Canal le gusta ese lugar, el antiguo solar de la Sierra de Secundino Díaz, pero también cree que presenta un problema de accesibilidad al contar con una sola calle tanto para entrar como para salir. «Así que si ampliamos su capacidad, podrían generarse problemas de tráfico en los meses de verano, transformando aquello en un tapón que empeore la circulación en lugar de mejorarla», apuntó. Por ese motivo, apostó por hacer un «estudio serio» tanto para ese espacio como para el entorno de la plaza de abastos.