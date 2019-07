«Aquí la ortiga es la planta nacional», critican los vecinos por el estado del monte El presidente posó con todos los vecinos que participaron en el pincheo en Yernes. Lamentan que se haya perdido el paso de la Vuelta a España, como les habían prometido, por el mal estado de las carreteras MARCO MENÉNDEZ VILLABRE (YERNES Y TAMEZA). Jueves, 1 agosto 2019, 03:09

No es fácil llegar a Yernes y Tameza. Su conexión natural con Grado, a través de la AS-311, es una carretera muy estrecha, con serias dificultades para el cruce de dos vehículos, incontables curvas y un firme en muy mal estado. Son menos de 20 kilómetros hasta Villabre que se tarda casi media hora en cubrir. A todo ello, hay que añadir la abundante vegetación que invade sus márgenes. Los vecinos no están nada contentos y así lo mostraron ayer, durante la visita del presidente del Principado, Adrián Barbón. «Aquí la ortiga es la planta nacional», clamaba una vecina, al tiempo que otra, María Teresa García, se quejaba de que «lo peor es la carretera de Marabio. Está intransitable».

En la carretera general había labores de desbroce. «¡Claro, hoy!», apuntaba García. Pero el hecho es que lamentaban que no pudiera pasar por el concejo la Vuelta a España, tal y como se había anunciado. «Hace poco que nos dijeron que no iban a venir, porque la carretera está en muy mal estado. Aunque se pongan a arreglarla ahora no les da tiempo», señaló Alfredo Fernández. «Y es que hasta vinieron los ciclistas a entrenar», apuntó Laureano Fernández. Pero es que los vecinos tienen muchas más reclamaciones, como arreglar los caminos del monte, desbroces para evitar incendios forestales e infraestructuras como «mangas ganaderas. Aquí necesitamos de todo», remarcó Alfredo Fernández.

Aula Vital

Quien no pide nada es la Fundación Vital, acostumbrada desde su creación hace 25 años a mantener el aula didáctica que tiene en la Collada del Puerto sin subvención alguna. El presidente de la fundación es Francisco Montesinos, quien recordó cómo este proyecto nació de la comunidad escolar Virgen del Fresno, de Grado, y apuntó que en estos 25 años «pasaron por aquí unos 25.000 alumnos».

Se trata de unas instalaciones energéticamente autosuficientes y, aunque la mayoría de los escolares que pasan jornadas de montaña en estas instalaciones son asturianos, «vienen muchos de Noruega, Suecia y Dinamarca. Somos más conocidos en los países nórdicos que aquí, porque les dan más relevancia al medio ambiente y a la protección que en España. Lo hacemos todo de forma altruista», aseveró.