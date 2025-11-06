Otea nombra a Joaquín Pajarón y al grupo El Gaitero 'embajadores' de la cultura asturiana La patronal turística entregará quince galardones en la gala que celebrará el próximo día 18 con olor a despedida del presidente, José Luis Álvarez Almeida

Chelo Tuya Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:14 Comenta Compartir

Era un soleado día de julio de 2015 cuando el Jardín Botánico Atlántico acogía el acto fundacional de Otea, la mayor patronal turística de la región. Se había presentado ya en la edición de Fitur, la principal feria del turismo que se celebra cada enero en Madrid, de aquel año, pero su puesta de largo esperó al verano. En aquel momento desaparecían la Unión Hotelera de Asturias, Hostelería de Asturias y la Asociación de Hostelería de Gijón. La fusión de las tres puso en marcha Otea con un trío como punta de lanza de la directiva: José Luis Álvarez Almeida, Fernando Corral y Javier Martínez. El primero, presidente, los dos segundos, vicepresidentes hotelero y hostelero, respectivamente.

Diez años después, la patronal celebra una gala de aniversario en la que entregará sus galardones, tanto los 'embajadores' como los premios 'compromiso' y los diplomas de honor, en una fiesta que se celebrará el próximo día 18 de noviembre en el Teatro Campoamor y que continuará, después, en el Restaurante Deloya Latores. Una cita que tiene olor a despedida. Porque, desde su elección como presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida está delegando funciones. Pidió seguir hasta fin de año a caballo de ambas y, todo apunta, a que la décima gala de Otea será la de su despedida. Se dedicará a tiempo completo a la asociación estatal, mientras Martínez y Corral asumen sus funciones, ya que, al menos hasta el momento, no hay previsión de adelantar las elecciones en la entidad, ya que las últimas tuvieron lugar en octubre de 2024.

Quince premiados

Como viene siendo tradicional, en la gala Otea entregará sus galardones. En esta ocasión son quince los premiados. Con el título de 'embajador' se alzan este año el humorista Joaquín Pajarón y el Grupo El Gaitero. El primero será nombrado Embajador de la Asturianía, ya que el humorista y monologuista «utiliza el humor como vehículo para promocionar la cultura regional».

En cuanto a El Gaitero, es ya Embajador del Sector Turístico Asturiano «como reconocimiento a sus 135 años de historia como referente ineludible de la industria y la tradición de Asturias». Entiende Otea que «con su trayectoria centenaria no solo simboliza la calidad y la permanencia en el tiempo, sino que actúa como promotor constante de la marca Asturias a nivel global, vinculando de manera inseparable la sidra y la hospitalidad asturiana con el turismo de la región».

Además de los 'embajadores', la patronal turística también concede sus premios 'a los valores hosteleros'. En esta ocasión son cinco los premiados.

Recibe el Premio Compromiso Asociativo la familia Tascón, vinculada a la hotelería gijonesa. El Premio Compromiso con la Tradición Asturiana también llega a Gijón, puesto que lo recibirán Emilio Rubio y Alejandra Vanegas, propietarios de la Sidrería La Montera Picona.

En lo que respecta al Premio Mi Gran Noche, se va a una grande del ocio nocturno de Oviedo: Carmen Fernández, propietaria del pub Ay Carmela. En cuanto al Premio Compromiso con el Territorio, lo recibirá Isabel Pardo, propietaria de los Apartamentos Rurales La Caramba, en Colunga. Y, de nuevo Gijón aparece en el palmarés, porque el Premio Espíritu Hostelería recae en Víctor Fernández, el dueño de la mítica sidrería Chaflán.

Además se entregarán ocho diplomas a otros tantos empresarios asturianos destacados por su labor en el sector turístico. Son Victoria Artidiello, del Restaurante La Pomarada (Pola de Laviana); Javier López, del Hotel Restaurante Casa Julián (Peñamellera Alta); Juan Antonio Heredia, del Camping La Ensenada (Villaviciosa); Rodrigo López, del Restaurante La Terraza (Tapia de Casariego); Ricardo Suárez, de la Sidrería La Noceda (Oviedo); Celestina Francos y Ángel Prieto, de Pensión Bar Tineo (Tineo), José Luis y Juan Manuel Díaz, del Restaurante La Consistorial (Mieres), y Ana Merino, que dirige en Caravia el Restaurante Villa Alegre.