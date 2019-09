Otea solicita más inversión para el turismo y advierte sobre su baja rentabilidad Destaca la falta de regularidad en la ocupación y cita la mejora de la conectividad y la apuesta por productos de nicho como soluciones PABLO SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 23 septiembre 2019, 02:31

Pese a los números históricos que cosecha verano tras verano, el turismo asturiano sigue sin ser rentable. Al menos, no todo lo que podría ser. Así lo asegura la Asociación de hostelería y turismo de Asturias (Otea), desde donde instan a rebajar la efusividad respecto a un sector que se presume como uno de los principales motores económicos de la región. «Nos falta mucho para eso. El turismo asturiano está muy verde y queda camino por hacer. La estabilidad pasa por tener ocupación durante los doce meses del año. No es cuestión de que vengan más clientes el 15 de agosto, sino que también los haya el 15 de enero. Tiene que estar repartido. El agosto que Asturias no llegue al 90% de ocupación será un batacazo bestial para la región», exponen.

La reflexión llega en base a un informe publicado en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el que se sitúa la rentabilidad de los negocios turísticos del Principado en un 47%, una cifra muy similar a la que se prevé alcanzar este curso. «Por debajo del 50% los negocios no son rentables. En Asturias hay hoteles que no pueden abrir todo el año», afirman desde la patronal de los hosteleros.

A esta irregularidad se le suma la crisis económica, cuyos efectos, años después, siguen padeciendo buena parte de los establecimientos. «Los hoteleros no están pudiendo recuperar el precio medio que se perdió en los años de recesión. Aumentan las visitas, pero no lo hace el precio», señalan desde Otea. La solución pasa, a su juicio, por un incremento de las inversiones y una apuesta decidida por el sector.

«Hay que aumentar la inversión en aspectos tan fundamentales como la tecnología y la conectividad. También buscar productos de nicho, que nos permitan aumentar la ocupación en los momentos más bajos del año», explican, al mismo tiempo que señalan la llegada del AVE y la reducción del peaje del Huerna como dos avances clave a la hora de atraer visitantes.

El Observatorio

«Para eso es fundamental un Observatorio del Turismo que Asturias necesita como el comer si de verdad se quiere convertir al sector en un motor económico», advierte la patronal, que alerta también de que el momento álgido que se vive en la región durante la época estival no durará para siempre.

«La tendencia para el futuro no va a ser tan al alza. Por eso necesitamos productos de nicho que contribuyan a aumentar la ocupación durante el resto del año», razonan desde Otea.