El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. Álex Piña

Ovidio Zapico critica a Tomé por intentar «condicionar» la negociación de los presupuestos a la reforma del IRPF

Presupuestos ·

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos afirma que «llevo años insistiendo a Covadonga Tomé y a su espacio político en que determinemos unas prioridades, alcancemos acuerdos estables y de legislatura en torno a todo lo que haya que negociar»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:39

Comenta

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, se refirió este viernes a las enmiendas propuestas por la diputada del ... Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para la reforma del IRPF y criticó que la diputada intente «condicionar» la negociación de los presupuestos a esta reforma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  3. 3 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  4. 4 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  5. 5 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  6. 6 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  7. 7 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  8. 8

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  9. 9 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  10. 10 Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 23 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ovidio Zapico critica a Tomé por intentar «condicionar» la negociación de los presupuestos a la reforma del IRPF

Ovidio Zapico critica a Tomé por intentar «condicionar» la negociación de los presupuestos a la reforma del IRPF