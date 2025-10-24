Ovidio Zapico critica a Tomé por intentar «condicionar» la negociación de los presupuestos a la reforma del IRPF

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, se refirió este viernes a las enmiendas propuestas por la diputada del ... Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para la reforma del IRPF y criticó que la diputada intente «condicionar» la negociación de los presupuestos a esta reforma.

Zapico aseguró que no ve con buenos ojos esta situación, porque «es mezclar debates y decisiones e intentar ahora alterar negociaciones presupuestarias a expensas de la finalización de la reforma de la modificación del IRPF», aseguró.

Añadió que «no me parece lo más oportuno, cuando además llevo años insistiendo a Covadonga Tomé y a su espacio político en que determinemos unas prioridades, alcancemos acuerdos estables y de legislatura en torno a todo lo que haya que negociar», destacó el titular de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

Zapico afirmó, además, que si lo que pretende Tomé «es alterar una negociación presupuestaria con un elemento diferente como pueda ser la aprobación de una ley, no me parece lo más oportuno», zanjó.

Sobre la postura de Sumar hacia la Ministra de Vivienda

Por otra parte, a preguntas de los medios de comunicación, el consejero también se refirió al hecho de que Sumar esté pidiendo que la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, se aparte y ceda el cargo a otra persona. «Yo creo que Sumar ha modulado su posición respecto al planteamiento que hace unos días realizaba», dijo.

Añadió que «es un planteamiento que en Izquierda Unida no era compartido y que a mí como Consejero de Vivienda de ese espacio político, nadie me había consultado», concluyó Ovidio Zapico.