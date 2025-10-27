El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un investigador del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Pablo Lorenzana

Oviedo acogerá un centro internacional de investigación oftalmológica

El Instituto Fernández-Vega, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Oviedo se unen para poner en marcha un laboratorio de investigación sobre la cámara anterior del ojo

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:59

Comenta

Simulación quirúrgica, salas blancas de tejidos, investigación clínica y aplicada, intercambio de estudiantes, becas de formación... El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega acogerá el próximo año ... un centro de investigación pionero que llevará el nombre de quien lo ha hecho posible con su mecenazgo, Eva y José Antonio Fernández Carvajal, reconocido empresario mexicano de origen asturiano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  7. 7 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  8. 8

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  9. 9 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón
  10. 10 Boomer, equis, gen z... ¿Sabes a qué generación perteneces?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Oviedo acogerá un centro internacional de investigación oftalmológica

Oviedo acogerá un centro internacional de investigación oftalmológica