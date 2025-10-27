Oviedo acogerá un centro internacional de investigación oftalmológica

Simulación quirúrgica, salas blancas de tejidos, investigación clínica y aplicada, intercambio de estudiantes, becas de formación... El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega acogerá el próximo año ... un centro de investigación pionero que llevará el nombre de quien lo ha hecho posible con su mecenazgo, Eva y José Antonio Fernández Carvajal, reconocido empresario mexicano de origen asturiano.

El proyecto nace hoy oficialmente, con la firma del convenio entre el Grupo Educativo Tecológico de Monterrey, la Universidad de Oviedo y el Instituto Fernández-Vega, que acogerá la sede del nuevo centro.

Para hacerlo posible, el instituto afrontará una ampliación de 1.500 metros, para trasladar algunos servicios de la planta baja y dejará ésta para las instalaciones de investigación. La ampliación permitirá también ganar algunas plazas de aparcamiento.

El proyecto no tiene de momento cifras, o al menos no públicas, pero el presidente del Instituto, Luis Fernández-Vega, lo tiene claro : «Hablamos de cifras importantes».

Todas las partes han mantenido un encuentro previo en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Después, ya en el Instituto, han firmado el acuerdo con la presencia del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, agradecido a los Fernández-Vega por su «lealtad» a la ciudad.

El nuevo centro es «un paso más en nuestro proyecto de innovación, en el objetivo de no atender solo al paciente sino formar a los médicos», ha dicho Luis Fernández Vega, convencido de que el proyecto va a ser bueno para Oviedo y para Asturias porque atraerá a más gente para formarse aquí.

No solo eso, sino que al acuerdo contempla, además de la estancia de estudiantes de México y de España y la investigación, también la creación de start-ups y spin-offs, empresas que surjan de las propias investigaciones. Por ello, Fernández-Vega habla de un centro referente en los campos biotecnológico y biomédico y de formación integral de los investigadores. Un salto, ha dicho, cuantitativo y cualitativo.

Los trabajos van a ser liderados por el profesor e investigadoe Per Olof Berggren, del Tecnológico de Monterrey y del centro sueco Instituto Karolinska, que también está hoy en Oviedo. Sus investigaciones tratan de usar la cámara anterior del ojo para poder hacer transplante a de células madre, especialmente para el tratamiento de pacientes diabéticos.

El rector, Ignacio Villaverde, ha calificado el acuerdo de «estratégico».