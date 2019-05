El Dr. Pablo Rosado Rodríguez obtiene el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI en Cirugía Maxilofacial

«La Cirugía Oral y Maxilofacial ha experimentando grandes avances, en parte, gracias a las sinergias con otras disciplinas tanto médicas como en el campo de la ingeniería y al desarrollo de nuevos biomateriales» PUBLIRREPORTAJE Viernes, 24 mayo 2019, 11:40

El pasado 25 de abril el Dr. Pablo Rosado recibía en Madrid el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI en la categoría de Cirugía Maxilofacial. Unos galardones que parten con la finalidad de promover la excelencia y el conocimiento en el sector de la sanidad a través de la docencia, la investigación, la atención al paciente y el networking proactivo.

Licenciado en Medicina y en Odontología, el Dr. Pablo Rosado Rodríguez es especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, Doctor por la Universidad de Oviedo con la calificación de sobresaliente cum laude, Profesor acreditado por la ANECA y Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery.

En los últimos años ha desempeñado su labor en el campo de la oncología oral, las deformidades dentofaciales, la implantología oral y la cirugía estética facial, siendo actualmente profesor de la Facultad de Enfermería de Gijón y director de la Unidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital Begoña de Gijón, al mismo tiempo que dirige su consulta privada.

«Últimamente, la Cirugía Oral y Maxilofacial ha experimentando grandes avances, en parte, gracias a las sinergias con otras disciplinas tanto médicas como en el campo de la ingeniería y al desarrollo de nuevos biomateriales». Las patologías que revisten mayor gravedad son los tumores de cabeza y cuello aunque, según explica el Dr. Rosado, «a día de hoy cada vez estamos más concienciados en cuanto a su diagnóstico precoz y prevención». Los traumatismos faciales constituyen, también, situaciones de urgencia.

Una brillante trayectoria a la que se suma el premio «Fin de residencia» en su especialidad, con más de 40 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Además es Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM), de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial del Noroeste (SECOMNOR), de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial y de la European Academy of Facial Plastic Surgery.