El pacto Asturias Educa avanza: ya se agiliza el llamamiento de interinos La consejería inicia las pruebas para acortar de siete a tres días las incorporaciones

Olga Esteban Gijón Martes, 21 de octubre 2025, 16:24 Comenta Compartir

Coinciden los sindicatos en que el pacto Asturias Educa avanza. Aunque no lo haga a la velocidad que les hubiera gustado, admiten que se van dando pasos. Este martes, por ejemplo, se ha dado uno importante, con el inicio del periodo de pruebas para agilizar las sustituciones del profesorado, con el objetivo de acortar de siete a tres días el procedimiento para cubrir bajas y vacantes. De este modo, el llamamiento se hará los martes, como hasta ahora, para que los sustitutos se puedan incorporar a las aulas el jueves, en lugar del siguiente lunes, como sucedía hasta ahora.

El siguiente paso será realizar tres convocatorias de interinos quincenales, en lugar del actual llamamiento semanal.

La consejera Eva Ledo ha mantenido hoy un nuevo encuentro con los portavoces sindicales que conforman la comisión de seguimiento del pacto Asturias Educa, suscrito por el Gobierno de Asturias con ANPE, CCOO, UGT y SUATE. La agilización de las sustituciones figura en el undécimo punto del bloque de desburocratización del documento y es un compromiso para el presente curso 2025-2026. Hay que recordar que el pacto incluye un largo listado de medidas que están calendarizadas para los próximos años.

Con el nuevo sistema que empieza hoy en fase de pruebas, las plazas vacantes seguirán publicándose los martes, pero con una hora de adelanto, a las 10. El personal interino podrá solicitar su destino durante las siguientes 22 horas, hasta las 8 del miércoles. El contrato se firmará ese mismo día y, al siguiente, el docente se incorporará al puesto de trabajo.

La consejería ha elaborado ya un calendario con las nueve convocatorias de interinos previstas hasta finales del presente año, que se publicará mañana junto a las adjudicaciones de esta semana.

Apoyo a las direcciones unipersonales

Por otro lado, Ledo ha informado de la incorporación a la consejería de los tres primeros administrativos que se ocuparán de respaldar la gestión, fundamentalmente económica, de los centros de enseñanza con direcciones unipersonales. A cada uno de estos trabajadores se le asignarán veinte colegios de estas características. Se trata de otro compromiso incluido en el punto tercero del bloque de desburocratización.

La consejería también trabaja en la simplificación de la evaluación por competencias y en la posibilidad de que las reuniones de equipo docente puedan ser telemáticas, cambios que se recogerán en la circular de inicio de curso. En la reunión, de más de tres horas de duración, se han ido repasando todos los puntos contemplados en el acuerdo.

CSIF pide frenar la Ley de Salud Escolar El sindicato CSIF ha realizado un «llamamiento urgente a toda la ciudadanía del Principado de Asturias y muy especialmente al profesorado y familias, para que actúen frente a un anteproyecto de ley que compromete el modelo educativo y sanitario en nuestras escuelas». El Ejecutivo ha sacado a información pública y algunos sindicatos ya mostraron su descontento porque, consideran, deja en manos de los docentes responsabilidades sanitarias que no están dispuestos a asumir. CSIF se expresa en la misma línea: «Pretende implantar un sistema sin profesionales sanitarios estables en los centros educativos, delegando tareas clínicas en el personal docente, sin formación ni cobertura jurídica, lo que coloca al sistema en un terreno inestable, sin garantías ni seguridad para el alumnado ni para los trabajadores».