Padre Ángel: «Tenemos que salir con fuerzas»

«Esta es una visita de aquellas que vuelven a casa». Así lo ha indicado el padre Ángel antes de su encuentro con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. A la tierrina ha venido acompañado de ocho personas sin hogar sobre las que ha indicado que han ayudado durante la pandemia, entre otras cosas, a elaborar mascarillas. Este encuentro con la región, expresa, es para «dar gracias a la Santina y a tantas fuerzas públicas y privadas que han ayudado a salvar vidas».

Respecto a las residencias de mayores, el padre Ángel ha expresado que «no debemos dejar de llorar, dejar de estar arrepentidos de no salvar más vidas. Pero tenemos que salir con fuerzas, los que tenemos muchos años y nos hemos salvado de esta epidemia, en Asturias y en otros sitios hemos pasado épocas peores cuando había hambre, frío...». Los efectos del estado de alarma los ha vivido con «impotencia» por no poder «salvar más vidas, de que el material sanitario tardase en llegar, la preocupación de que se nos iban muchos porque no había medios». En este sentido, ha resaltado el papel que ha tenido la familia al igual que en la crisis de 2008. «Hay que estar unidos», insiste.

En esta jornada, el padre Ángel ha querido, sobre todo, poner el acento en lo que se ha hecho bien. «Creo que en la gestión de esta crisis lo han hecho lo mejor que han podido, aunque todos siempre podemos hacer más. Si los políticos lo hicieron mal es porque no sabían, no porque han querido», subraya. Por otro lado, ha recordado que les pidió que «enviarán al ejército y que enviarán material sanitario».

A las preguntas sobre el premio Princesa de Asturias a los sanitarios ha destacado que «es más que merecido». Por su parte, ha matizado también que «este año los Premios Princesa de Asturias podrían haberse multiplicado para dárselos a los barrenderos, a las fuerzas públicas, y a tantos y tantos que han trabajado para salvar vidas».

El padre Ángel acudirá esta tarde a Covadonga para asistir a la bendición de la talla de la Santina que preside la iglesia de San Antón de Madrid.