«Mi padre me violó, no quiero que salga de permiso» La mujer, víctima de la violación de su padre, en el salón de su casa, con la sentencia condenatoria. / ALEX PIÑA Una joven recurre ante la Audiencia para evitar que su progenitor salga de permiso, tras ser condenado a quince años por violación en 2010 CHELO TUYA OVIEDO. Jueves, 15 noviembre 2018, 03:49

En junio de 2010, Rafael Dorado González, pensionista mierense a punto de cumplir entonces los cincuenta años, convocó a todos los medios de comunicación asturianos ante la Audiencia Provincial. Le juzgaba la Sección Tercera por las acusaciones de su hija, G. D. L., que acababa de cumplir 29 años, quien aseguraba que él la había maltratado siempre (como a su madre y abuela), sometida a abusos sexuales sin penetración desde los ocho años y violada, desde los 16.

Pese a que, debido a la gravedad de los hechos denunciados, la Audiencia Provincial decidió que el juicio se celebrase a puerta cerrada, el mierense quiso defender ante los periodistas su inocencia y acusar a su hija de «caprichosa», «mentirosa» y de actuar «por celos de su hermano».

No quiso saber nada de los periodistas, sin embargo, el 1 de julio de aquel año cuando la Sección Tercera de la Audiencia, tras dar veracidad a la denuncia de su hija, que también respaldaba el fiscal, le condenó a quince años por un delito de violación. Le impuso el tribunal, además, la prohibición de acercarse a un kilómetro de ella, de mantener ningún tipo de contacto y de indemnizarla con 30.000 euros.

«Mi familia paterna no acepta que le denunciara ni me perdonan por ello»

Ella que, mientras su padre convocaba a los medios, permaneció oculta en una sala, quiere hablar ahora. Y lo hace para denunciar que acaba de enterarse de que su padre y agresor sexual puede salir mañana de permiso. «La carta del juzgado me acaba de llegar y, aunque dice que tengo tres días para recurrir, lo hemos hecho ya», explica la víctima, que tuvo que ser atendida por sus secuelas en el Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias (Cavasym).

«Mi padre me violó, no quiero que salga de permiso», argumenta la joven, que asegura temer «por la seguridad de los míos». Explica que ni su padre ni su familia paterna «han aceptado nunca que denunciara. Dicen que esas cosas se solucionan en casa. No me perdonan que le haya denunciado».

Por ese motivo, espera que la Audiencia Provincial «le deniegue el permiso» y que, sobretodo, «me avisen cada vez que solicite uno, para no encontrarme con un susto». En todo caso, si no lo logra, solo pide «que salga su cara en todos los medios. Que la gente sepa lo que me hizo».

