«Mi padre me violó, pero saldrá de permiso y me lo encontraré por la calle» La joven violada por su padre, con la sentencia / ÁLEX PIÑA La joven que frenó en noviembre la salida de su progenitor de la cárcel ha visto denegado su nuevo recurso y solo ha logrado protección telemática CHELO TUYA Miércoles, 13 febrero 2019, 03:47

«Me violó, le condenaron, pero este fin de semana saldrá de permiso y me lo encontraré por la calle». Desolada. Su habitual fortaleza se ha quebrado. En un día sin precisar «no se han dignado a decírmelo», pero que será en breve «porque han venido a ponerme la protección telemática», su padre, Rafael Dorado González, saldrá de la prisión asturiana. Será el primer permiso de este pensionista mierense desde 2010, cuando ingresó en el centro penitenciario condenado a 15 años de reclusión al encontrarle la Sección Tercera de la Audiencia Provincial culpable de violación a su hija.

La Audiencia Provincial le condenó en 2010 a 15 años de internamiento en la prisión asturiana

Ella, madre de una niña pequeña, confiesa que tiene miedo. Habla de «amenazas de muerte» tras una denuncia y posterior condena que llegó después «de años de maltrato, abusos y violaciones». Convaleciente de un problema de salud, esta joven asturiana se encontró a la salida del hospital con que su recurso, el penúltimo después de varios, «había sido denegado. Mi padre saldrá de permiso, aunque aún le quedan ocho años de condena».

Lo único que ha logrado de una Justicia a la que ella ve «ciega y sorda» es que le pongan protección. «Él tendrá que salir con una pulsera, para su control telemático», que se traduce en la alerta automática a la Policía y a ella si su padre decide romper la distancia a la que debe mantenerse de ella: un kilómetro.

«Seguiré luchando»

La condena también incluía una indemnización de 30.000 euros y la prohibición de todo tipo de acercamiento a la joven. Pero el entorno del recluso «siempre le ha apoyado», por lo que la víctima se siente «muy asustada».

No obstante, sabe que cuenta con su familia, así como con el Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato (Cavasym), donde recibió tanto tratamiento psicológico como apoyo jurídico. Un apoyo que también recibió del fiscal, que creyó su versión: que su padre la había maltratado siempre (como a su madre y abuela), que desde los ocho años había abusado sexualmente de ella y que, a partir de los 16, la había violado.

En aquel momento, el acusado, a punto de cumplir 50 años, dio una rueda de prensa en la que quiso defender ante los periodistas su inocencia y acusar a su hija de «caprichosa», «mentirosa» y de actuar «por celos de su hermano».

Una posición que no encontró respaldo legal, pero que no evitará que disfrute de su primer permiso penitenciario en los próximos días. «Está condenado a 15 años y debería cumplir la pena íntegra. Salir de permiso cuando aún le quedan tantos años por cumplir no me parece justo», asegura. Y lo dice porque, cree, que ni él ni el entorno familiar que le protege han cambiado de opinión. No creen su versión.