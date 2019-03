Con padres así nada es imposible

Ser padre, define uno que lo es desde hace trece años, «es acompañarles en su camino». Observar sus primeros pasos, quitar los obstáculos y, cuando se mantengan solos, echarse atrás y disfrutar, siempre dispuestos a volver a ser su apoyo cuando haga falta. Así ven la paternidad Iván del Valle, Javier Menéndez, José Ramón Ruiz y Mariano Lugones, papás de Bruno, Llara, Miguel y Alberto, respectivamente. Más allá de la dificultad que de por sí encarna la paternidad se enfrentan cada día al desafío que implica tener un hijo con dificultades. A la sacudida inicial que supusieron los diversos diagnósticos -Síndrome de Noonan, Síndrome de Down, acondroplasia y parálisis cerebral- siguió, en los cuatro casos, el instinto. Una intuición paterna que les dio la certeza de que debían luchar para que sus retoños salieran adelante con el camino lo más despejado posible.

«Todavía me levanto cada día y me sigo sorprendiendo», resume Iván, padre de Tiago (13 años) y Bruno (9). Cuando nació el primogénito, confiesa, «quería que fuera el más listo, el más estudioso, el más deportista». Llegó Bruno y «me cambió las expectativas». A los diez meses le diagnosticaron, gracias a un estudio genético, Síndrome de Noonan. Como consecuencia, sufría un retraso madurativo «de un año y pico, tenía problemas con la alimentación y carecía de tono muscular, por lo que estaba muy postrado». Tanto Iván como su mujer, Sandra Peláez, empezaron a buscar soluciones para hacer más sencillo lo que quiere cualquier padre y dado que «no nos explicaban nada ni encontrábamos respuesta a qué podíamos esperar» terminaron por formar, junto a otra familia, una asociación. Buscaron neurólogos, rehabilitadores, un buen colegio donde atendieran las necesidades de su hijo. «Ya no quiero que sea médico, abogado ni ingeniero», confiesa Iván. «Quiero que haga lo que quiera, lo que le permita vivir una vida lo mejor posible». Y aunque «siempre tenemos la incertidumbre de hasta dónde podrá llegar, tratamos de acompañarle en el camino, quitarles los hándicaps, protegerlos incluso demasiado». Es difícil disipar esa duda de si hacen o no lo correcto. Pero ayuda Bruno cuando sentencia con seguridad: «Me echa una mano con las 'mates' o el inglés, es muy listo y gracioso. Y me encantaría parecerme a él de mayor».

Esa misma implicación destaca Llara Menéndez Valle, de 21 años, cuando habla de su padre. «Me apoya muchísimo en cada cosa que hago y gracias a él aprobé la ESO», asegura, y añade con picardía: «Soy su ojito derecho». Javier no lo niega. Ha sido así desde que el 8 de octubre de 1997 dio la vuelta cuando iba a trabajar y enfiló en dirección al hospital de Cabueñes para ver a su primera hija. En cuanto supo que tenía Síndrome de Down lo primero que pensó fue en «luchar para sacarla adelante y que tuviera las mejores herramientas posibles». Se involucró en la Asociación Down Asturias, de la que es vicepresidente, y comenzó a trabajar con la única expectativa de que ella «pudiera ser autónoma y tuviera inclusión». Hoy, gracias al esfuerzo de sus padres -que la llevaron a logopedia, baile, teatro o la escuela de terapia ecuestre adonde va desde los ocho años- Llara ha conseguido todo eso y más. Trabaja en una tienda de máquinas de café y todos los días coge sola el autobús desde Gijón a Oviedo. En el camino sueña con conseguir un papel como actriz y estrenar en la Gran Vía madrileña. Su padre, con que su hija logre todo lo que se proponga, «que continúe siendo autónoma, que se independice».

Muy lejos de eso están todavía Manuel y Matilda. Estos risueños mellizos hijos de José Ramón Ruiz y Paula Suárez cumplen hoy mismo nueve meses y con cada gracia que hacen le sacan una sonrisa a su padre, que aún se está adaptando a la nueva aventura que es la paternidad. «Ha sido un cambio de vida radical. De no tener preocupaciones más allá de las vacaciones a que si la fiebre, la tos, el sueño...», ríe. Trabajaba en una multinacional en Barcelona y llegó «justo» para un parto que se adelantó varias semanas. Poco antes de que nacieran sus hijos, se enteró de que Manuel tenía acondroplasia. «Te dicen algo así y te suena a chino, y ¿qué haces? Lo peor que puedes hacer: coger y mirar el móvil». Superado ese momento de 'shock' «por desconocimiento», ahora tiene claro que más allá de que su hijo requiera un cuidado un poco especial a nivel físico -fisioterapia, piscina-, lo único que cambia es que «será de talla baja».

«Un duelo»

Ese camino en el que acompañan a sus hijos los protagonistas de este reportaje no siempre es fácil, aunque, no les cabe duda, compensa. Lo confiesa Mariano Lugones, padre de Alberto, que sufre parálisis cerebral. «Pasas un momento de duelo, pero la clave es estar unidos, compartir proyectos. A veces la realidad es dura, pero no cambiaría mi vida por nada y creo que la vivimos incluso con mayor intensidad». Alberto ve a su padre como su «apoyo». Él dice: «No soy ejemplar, soy un padre normal». Y explica algo que todos comparten: «Cuando tienes un hijo con dificultades no te planteas metas a largo plazo más allá de que sean felices y nos sigan haciendo felices a los demás».

Iván del Valle y Bruno (9 años) Síndrome de Noonan. / Damián Arienza «Bruno tiene un don, intuye cuándo alguien está mal» La relación entre Iván del Valle y su hijo Bruno es «muy especial». Lo es porque el niño es precisamente así: «Tiene el don de entrar en cualquier habitación e intuir si alguien no está bien para enseguida ponerse a hablar con esa persona, consolarla, abrazarla....». Por eso, Iván está tranquilo. Sabe que le irá bien. «Puede que tenga dificultades y haya días como de apagón. En ese sentido cuesta un poco más, pero también es verdad que con cada pequeño logro se te saltan las lágrimas», revela. Y cuenta cómo, de forma práctica, logró explicar al niño, que carece de memoria a corto plazo y es incapaz de estudiar usando solo un libro, que después del número nueve iba el diez o que el agua tiene tres estados.

Javier Menéndez y Llara (21 años) Síndrome de Down. / Carolina Santos «Llara es muy trabajadora y especialmente constante» Lleva años acompañándola a la escuela ecuestre, a teatro, a baile, al logopeda o a cualquier actividad que se le ocurra. Y ni abandona ella, «que es especialmente constante», ni tiene pensado hacerlo él. Pero Llara, que es «muy trabajadora» y a pesar de que tiene solo 21 años lleva dos años en el mismo puesto, cada vez es más autónoma. Puede que incluso pronto se independice. Nada haría más feliz a Javier, su padre, que siempre quiso «que se desarrollase al máximo». «Quiero que en un momento dado esa autonomía que llevamos años trabajando le sirva hasta para vivir en un piso con otros compañeros». Como se hace «con cualquier hijo, siempre intentamos que tuviera la mejor educación y los menos obstáculos posibles».

José Ramón Ruiz, Manuel y Matilde (9 meses) Acondroplasia. / Damián Arienza «Manuel será un niño de talla baja y nada más» «De entrada, oyes displasia y te pones en lo peor». La «incertidumbre absoluta, el pensar que tu niño no viene bien, que tiene un problema...» se cura, dice José Ramón Ruiz, con información. «Sabemos que requerirá un cuidado especial a nivel físico que su hermana no, porque sus huesos largos no crecen con normalidad», comenta este padre primerizo, «pero lo único que hace esta alteración genética es que nuestro niño será de talla baja. Y nada más». Puede que tarde un poco más en empezar a andar, que le cueste al principio comenzar a hablar, pero tiene claro que le acompañará en el proceso. «Confío en que la educación que les estamos dando le ayude a ser feliz. Es lo único que quiero».