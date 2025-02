Los 'padres' del Estatuto, Medalla de Oro del Principado

Los 'padres' del Estatuto de Autonomía de Asturias, miembros de lo que se conoce como la 'Comisión de los 8', recibirán este año la Medalla ... de Oro del Principado con carácter colectivo. Así lo anunciaba ayer el presidente Adrián Barbón, en el parlamento asturiano, a raíz de una pregunta de Ciudadanos pidiéndole explicaciones sobre su intención de reformar dicho marco legislativo, que cumple 40 años de vigencia.

Barbón no entró en honduras sobre el alcance de la reforma, que comprometió en su programa electoral y que abrirá las puertas a la cooficialidad del asturiano. Solo precisó que su tramitación «de ningún modo» entorpecerá «nuestra gran prioridad, que es la recuperación económica postpandemia». Y que la modificación del Estatuto se llevará a cabo esta legislatura.

El primer borrador del marco normativo que regula la autonomía institucional asturiana fue redactado por Francisco Sosa Wagner, Juan Luis de la Vallina, Francisco Bastida, Juan Casero, Juan Bautista Fernández, Bernardo Fernández, José Manuel Riesco e Ignacio de Otto. El presidente del Principado les propondrá que su Medalla de Oro «luzca en la Junta General, sede de la soberanía popular asturiana».

Lo contaba después de haberle negado a la portavoz de la formación naranja, Susana Fernández, la posibilidad de una consulta sobre la cooficialidad del asturiano, que permita testar la opinión ciudadana antes de «su imposición» estatutaria. «Con la ley en la mano, yo no puedo hacer consultas. Yo no soy Puigdemont ni quiero que me vengan a buscar a Waterloo», expuso el presidente del Principado, aludiendo al conflicto catalán.

Ayer, en el Pleno del parlamento asturiano, Barbón no solo tuvo que responder sobre la reforma del Estatuto. El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, también le preguntó por la posible reorganización de su gobierno, adelantada por EL COMERCIO, y el motivo de que se haga «a esas alturas». Barbón le dedicó apenas 15 segundos a su réplica: «Las remodelaciones se aplican, no se anuncian. Es de 1º de Sociología política. Reorganizaré mi gobierno cuando, como y por qué lo considere».

El PP, por su parte, puso en entredicho la política industrial del Gobierno regional y afeó a Barbón «su seguidismo de disciplinado militante sanchista». La portavoz popular, Teresa Mallada, criticó los costes por las emisiones de CO2 y la «ineficacia» del Principado para hacer valer los intereses de la industria asturiana. Adrián Barbón defiende que las compensaciones lleguen al máximo del 25%. Y para Mallada esa defensa llega tarde: «Lleva dos años vendiéndonos a Madrid. Le utilizaron para ganar votos en Asturias y ahora le dejan tirado». En el contraataque, Barbón lamentó «que traiga aquí la crispación nacional por mandato de la dirección de su partido», además de aclararle que «yo no hago lo que me mandan porque a mi me eligió la militancia».