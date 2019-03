«De lo que parecía un montón de piedras acabó surgiendo un castillo medieval» El público, durante la conferencia. / DANIEL MORA El arqueólogo José Avelino González repasó en una conferencia la labor desarrollada para el hallazgo de la fortaleza de Peñaferruz P. SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 30 marzo 2019, 03:17

«No hay excavación arqueológica que no te acabe dando sorpresas». Son palabras del arqueólogo y profesor de la Universidad de Oviedo, José Avelino Gutiérrez, quien ayer impartió una conferencia en la Biblioteca Jovellanos en la que repasó el hallazgo del castillo de Peñaferruz. De la fortaleza medieval, ubicada en el Picu l'Alba y construida en tiempos de Alfonso III para controlar el paso desde el centro de la región hacia la villa gijonesa, poco o nada se sabía hasta la consecución del proyecto ideado por Gutiérrez. «Era un lugar desconocido al que al principio se consideró un castro. No obstante, encontramos referencias históricas que indicaban la existencia de una pequeña fortaleza», explicó el arqueólogo durante su ponencia.

El peñón en el que se ubica la ya desaparecida construcción, de la cual tan solo queda un pequeño rastro capaz de sugerir su aspecto original, no destaca por su excepcional altura, aunque supone un lugar de gran valor logístico, condición 'sine qua non' para una fortaleza de la época. «Desde ese alto se tenía una buena visión de los alrededores», indicó Gutiérrez, quien lo primero que halló cuando comenzó el trabajo de campo fue un conjunto de piedras en posición circular. «Había indicios de un foso y un camino que circundaba a la fortaleza, pero no vimos ninguna construcción clara. Sin embargo, de ese conjunto de piedras acabó surgiendo la pista que nos llevó a la muralla y a las ocupaciones del espacio que formaban el lugar», explicó a los asistentes sobre una fortaleza cuya actividad cesó a finales del siglo XIII, a raíz del otorgamiento de la carta puebla a las poblaciones de Gijón y Pola de Siero.