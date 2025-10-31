¡Participa en la semana europea de la prevención de residuos! Este año se promueve la reutilización, reparación y reciclaje de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Viernes, 31 de octubre 2025

Una aspiradora, un teléfono móvil o un televisor pueden convertirse en residuos que generen un impacto negativo en el medio ambiente si no se gestiona correctamente. Se trata de los

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que provienen de equipos que, al quedar obsoletos o averiados, son desechados.

Sobre ellos versa una nueva edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) que ha convocado el consorcio de residuos de Asturias (Cogersa), y que tendrá lugar entre el 22 y el 30 de noviembre.

Los centros educativos, asociaciones, ciudadanía, entidades públicas y empresas pueden sumarse a esta campaña hasta el próximo 9 de noviembre en actividades.cogersa.es. Asimismo, en sepr-asturias.es se puede acceder a toda la información de la campaña, a materiales, recursos de apoyo y orientación para preparar los proyectos.

Los RAEE con uno de los flujos de residuos de mayor crecimiento en Europa. Tanto es así que la cantidad de este tipo de aparatos comercializados en la Unión Europea evolucionó de 7,6 millones de toneladas en 2012 a 14,4 millones de toneladas en 2022. Esto ha supuesto que los residuos generados alcanzaran la cantidad de 11,2 millones de toneladas al año, de los cuales únicamente se prepararon para su reutilización 4 millones de toneladas.

La vicepresidenta de Cogersa y directora general de Medio Ambiente del Principado, Susana Madera, señala «el compromiso del consorcio y de la Consejería con la difusión de los valores y las buenas prácticas que pueden contribuir a cambiar la cultura de usar y tirar también en los electrodomésticos».

Las acciones que se inscriban en la campaña de la SEPR deben tener como objetivo el fomento de la economía circular, a través de un consumo responsable y de una gestión adecuada de los RAEE. Entre otras medidas debe impulsarse la reparación para alargar la vida útil de los dispositivos y promoverse diferentes vías para su reutilización como la donación, el trueque o la compraventa de productos usados.

La caravana de la SEPR

Desde el pasado 16 de octubre, en el marco de la SEPR, Cogersa y un total de 15 ayuntamientos asturianos han puesto en marcha una acción común para dar a conocer esta iniciativa. Se trata de la Caravana de la SEPR que tiene el lema 'Conecta el valor, desconecta el residuo'. El stand móvil cuenta con un punto informativo atendido por educadores ambientales y con actividades participativas dirigidas a públicos de todas las edades.

Después de pasar por Laviana, Aller, Llanera, San Martín del Rey Aurelio, Candamo, Soto del Barco, Avilés, Castropol, Mieres, Navia y Siero, la caravana estará este miércoles en la plaza Camila Beceña en Cangas de Onís. El jueves se trasladará a Pravia ubicándose en el Parque Sabino Moutas en la Plaza de la Colegiata. Asimismo, el viernes acudirán a Grado, a la Plaza General Ponte. El itinerario finalizará el domingo en Las Regueras, en el recinto del Colegio Público Príncipe de Asturias. El horario es de 10 a 15.30 horas todos los días.

