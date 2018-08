Partido Popular, Ciudadanos y Foro critican la demora en renovar una ley «obsoleta»

«Ya se podría haber aprobado una nueva normativa». El Partido Popular asegura que «gran parte» de las medidas que ahora anuncia el Ejecutivo socialista como novedades «estaban en el proyecto de ley del Deporte que presentamos en 2016 y que nos echaron abajo». «Incluía desde el tribunal intermedio hasta las sanciones más graves», reprocha el portavoz de deporte del grupo parlamentario Popular, Pedro de Rueda, quien defiende que «la pinza del PSOE y Podemos tumbó aquella propuesta por razones partidistas», a pesar de que «nos prestamos a escuchar a todos los grupos porque queríamos un texto efectivo que el deporte necesitaba, ya que hace muchos años que precisamos modificar la ley de 1994».

Coincide con él Pedro Leal, presidente de Foro Asturias, cuando añade que «se ha perdido un tiempo precioso». «Había una ley en trámite; el Gobierno podría haber empleado el instrumento de las enmiendas y ya podríamos estar hablando de aprobar una nueva norma. Sin embargo, no han tenido esa voluntad y ahora tardará en salir adelante una normativa que consideramos necesaria». No obstante, indica que «estudiaremos con detenimiento este anteproyecto y, al igual que con la del PP, trabajaremos con el ánimo de hacerlo mejor».

«La proposición del PP era una chapuza, con errores y contenidos que chocaban con la ley estatal que provocaron que fuera rechazada», argumenta Nicanor García, de Ciudadanos, para quien, no obstante, esta nueva propuesta «llega tarde». «Asturias debería haber abordado este tema mucho antes». A pesar de que «la ley está obsoleta, sin renovar desde 1994, el Gobierno perdió toda la legislatura y ahora vienen las prisas cuando ya no hay tiempo material para sacarla adelante», critica. Y reprocha: «La política deportiva del Gobierno no existe. No hay apoyo legal ni económico, lo que hace que los deportistas asturianos compitan en desigualdad de condiciones».

Por boca de Laura Tuero, Podemos exige mejoras en materia de «diversidad, inclusión social, igualdad efectiva de género o códigos de buen gobierno en las federaciones» ya que el borrador «no es suficiente». Al igual que Ciudadanos, afea la demora en abordar la reforma: «No es de recibo que en los últimos meses de la legislatura, el Gobierno pretenda hacer lo que no ha hecho en siete años». La diputada de Podemos concluye apuntando a la dotación presupuestaria: «De nada vale tener leyes nuevas acordes a la realidad social actual si el presupuesto destinado al deporte ha bajado un 50 % desde el año 2011».

Solo Izquierda Unida muestra su aprobación a una ley que, consideran, «mejora la propuesta del PP y el borrador presentado hace años hasta el punto de que cubre el 80% de las propuestas del programa electoral de IU», concede Rolando Díaz. A pesar de ello, adelanta que el grupo parlamentario presentará alegaciones al documento, ya que echa de menos «un capítulo destinado específicamente al deporte escolar, así como un plan para potenciar el deporte como dinamizador del turismo».