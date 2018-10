Los partidos reclaman un calendario para las infraestructuras que no margine a Asturias Vertiente leonesa de los túneles de la variante de Pajares, con algunas vías ya instaladas. / E. C. Exigen una mayor concreción en los compromisos sobre la apertura de la variante de Pajares y las cercanías MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 15 octubre 2018, 03:31

Los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados no se quedaron nada tranquilos con las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, publicadas ayer por este periódico, en las que fijaba para 2020 la finalización de la obra de la variante de Pajares. «Paralización», «falta de concreción», «ambigüedad» y «nulo compromiso con la región» fueron algunas de las calificaciones que vertieron ante la incertidumbre que afecta a la principal infraestructura ferroviaria de Asturias. Y apuntan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez deriva fondos que estaban previstos para Asturias para otras inversiones en el Mediterráneo. Además, coinciden en la necesidad de que el ministro fije un calendario tanto para la finalización de la obra como para su puesta en servicio.

El diputado popular Ramón García Cañal fue especialmente duro y explicó que «lo que hacen el Gobierno de Pedro Sánchez y el señor Ábalos es trabajar mucho para retrasar las inversiones en Asturias que ya estaban previstas y presupuestadas». Puso como ejemplos de dilaciones no solo la variante de Pajares, sino el plan de vías de Gijón, el soterramiento de Langreo, la autovía Oviedo-La Espina o el Centro de Enfermedades Neurológicas de Langreo. Ante ello apuntó: «¿La razón? Están trabajando en paralizar las obras en el norte de España porque el Gobierno prioriza las demandas de sus socios populistas y separatistas». Y puso sobre la mesa los 9.000 millones de inversión previstos para el Corredor Mediterráneo, la condonación de la deuda de 350 millones del puerto de Valencia o los 1.700 millones de inversión comprometidos con Cataluña para 2019.

En contraposición, García Cañal señaló que «el pasado jueves, en la Comisión de Fomento del Congreso, se votó a favor de una proposición no de ley de Ciudadanos a favor del Corredor Noroeste, para el programa Conectar Europa. Es conectar la alta velocidad con Europa y que no haya problemas por las conexiones, el ancho de vía o las medidas de seguridad». El diputado popular apuntó que «el jueves el Partido Socialista decía una cosa y aquí la filosofía se cambia».

García Cañal lamenta que «para la variante de Pajares habíamos conseguido un sistema que contentaba a todas las partes, para que pasaran las mercancías y la alta velocidad, pero nos lo están chafando por las prioridades de los socialistas de contentar a sus socios. Todo esto es perjudicial para Asturias y no hay nada de buenas noticias».

«Marear la perdiz»

También muy crítico fue el diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, quien, ante las declaraciones de José Luis Ábalos, manifestó que «realmente, no hay ninguna concreción. Son un cúmulo de ambigüedades y no despeja ninguna incertidumbre». Recordó que la finalización de la obra de la variante en 2020 ya había sido fijada por el anterior ministro, Íñigo de la Serna, y «Ábalos no plantea nada diferente». Por ello, añadió que «no vamos a seguir mareando la perdiz no haciendo especulaciones. Queremos que la obra se haga, que nos digan una fecha y de qué manera se va a hacer».

Prendes apuntó que «en la variante se incumplió todo. Tenía que estar para finales de 2015 y ahora se habla de 2020 para acabar la obra civil, con lo que no se sabe cuándo será su entrada en servicio. Yo ya dije hace tiempo que no veríamos trenes circular por la variante hasta 2021 y está clarísimo que va a ser así». Por eso, calificó las declaraciones de Ábalos de «despropósito».

Sí quiso dejar para los técnicos de Adif la decisión final sobre el ancho de vía de la variante de Pajares, aunque aboga por «el tráfico mixto de mercancías y pasajeros, porque sería inaudito hacer otra cosa», al tiempo que reclamó obras urgentes en cercanías, especialmente la «renovación integral de la línea Gijón-Laviana, que ya está consignada en los presupuestos y no se dice nada».

Por eso, la conclusión de Ignacio Prendes es que «el compromiso de Ábalos con Asturias es ninguno. Ya no solo por su ausencia en la comunidad, sino porque lo que plantea es de tal ambigüedad que denota un nulo compromiso con Asturias del ministro y del Gobierno de Pedro Sánchez».

Los presupuestos

El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, remarcó la «nula ejecución presupuestaria de 2018, que es lo contrario al compromiso de Pedro Sánchez en la moción de censura». También hizo referencia a las inversiones anunciadas en otros territorios y resaltó que «sistemáticamente salimos mal parados». También le echó en cara al ministro que en las recientes jornadas de la plataforma empresarial del noroeste «envió a un suplente. Esa es la consideración le tiene hacia Asturias».

Segundo González, diputado de Podemos Asturias, reclamó ya «un calendario y una planificación para la apertura de la variante de Pajares. El Gobierno se caracteriza por sus improvisaciones, por lo que queremos compromisos y calendarios serios y creíbles». González también dejó el ancho de vía a criterio de los técnicos, pero pidió que «no se generen incertidumbres en las infraestructuras». El diputado, que también reclamó a la ministra Teresa Ribera concreción en el plan de transición energética, confió en que en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado «veamos los detalles y las inversiones territoriales. Habrá reuniones para matizar estas inversiones, con plazos. Que dejen hacer anuncios. Queremos certezas».

Por otro lado, Aurelio Martín, concejal de IU en Gijón, recordó que «siempre defendimos el tráfico mixto por la importancia que tiene para la industria, la ZALIA y los puertos. Se ha abierto un debate sobre el ancho de vía, pero la solución se ha de dejar en manos de los técnicos».

Finalmente, tanto desde el Gobierno del Principado como desde la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) declinaron ayer hacer algún tipo de valoración a este periódico sobre las declaraciones del ministro José Luis Ábalos sobre la variante de Pajares publicadas en este periódico.