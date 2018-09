«Nos sentimos abandonados porque nadie nos informó de nada»

Una avería en la catenaria dejó ayer a cerca de doscientos pasajeros de la línea de Renfe entre Avilés y Oviedo atrapados en los vagones durante más de una hora. Se subieron al tren pasadas las ocho de la mañana pero no pudieron dejarlo hasta casi las diez de la mañana. La falta de información provocó el enfado de muchos de ellos.

En un primer momento los viajeros tuvieron que permanecer en el interior del tren por órdenes del personal, tan solo se dejó salir a uno, que tenía una cita médica urgente en Oviedo. Muchos de los viajeros eran trabajadores o estudiantes de la Universidad de Oviedo. «Es mi segundo día de trabajo, ya es mala suerte que pase esto y no poder hacer nada porque tampoco nos dan ellos soluciones», decía Julia Rotonda. Como ella estaban numerosas personas que tiraron de teléfono móvil para tratar de resolver sus respectivas situaciones laborales y familiares, aunque la cobertura era escasa al estar parados en una zona boscosa. Así lo hizo Beatriz Aller, que pudo dar aviso de que no llegaría a tiempo a su puesto de trabajo.

Los estudiantes también llegaron tarde a las primeras clases de la Universidad. «Entraba a las nueve de la mañana, he perdido la jornada y no tengo justificante», explicaba Ainhoa Llamazares. Los pasajeros se mostraban nerviosos y buscaban respuestas en el personal del tren, entre ellos su maquinista, que tampoco podía darles explicaciones. Pasados los minutos llegaron trabajadores de Adif y fue cuando los pasajeros decidieron salir caminando en dirección a un paso a nivel situado a unos metros del tren.

«Como conozco la zona decidí regresar en dirección a Los Campos. Llegamos a ese paso a nivel y yo me volví a casa, tenía que regresar de Oviedo a las once y ya no me daba tiempo de ir», contó Irene Somoano, vecina de Los Campos. El resto se dirigió a la carretera a través del Polígono de La Consolación, donde les esperaba la Guardia Civil y un autobús para trasladarles.

A ellos se sumaron muchos otros que se quedaron en tierra en las estaciones de Avilés, La Rocica o Villalegre al quedar interrumpida la línea, que no recuperó la normalidad hasta las dos de la tarde. Estos también se quejaron de la falta de comunicación con ellos por parte de la empresa, que no reaccionó, criticaban, hasta pasadas las diez de la mañana.

«Nos sentimos abandonados porque nadie nos informó de nada. Estábamos en la parada de La Rocica, llegó un tren con retraso, nos subimos y nos mandaron bajarnos en Villalegre. Allí nos dijeron que igual ponían autobuses pero que no nos garantizaban nada», relata Alfonsina Jambrina, que tuvo que acudir al autobús para llegar a su puesto de trabajo en el HUCA. Igual que ella muchos de los pasajeros tuvieron que optar por otros medios de transporte para no demorar su llegada al trabajo. Algunos lo hicieron en autobús, otros, para ganar en rapidez, en taxi.

Esta avería sacó a relucir también las quejas por el servicio de Renfe. «No puede ser que suceda algo así pasadas las ocho de la mañana y que sean más de las diez y nadie haya dado soluciones. Pero ya no es solo eso, es que los que estábamos en el resto de apeaderos no nos habíamos enterado de nada, nos fue llegando todo por mensajes al móvil», criticó Lorena González, que se encontraba en Villalegre y aunque «no tenía prisa podría haber cogido otro tren pero las cosas no se hacen así. No es la primera vez que les pasa deberían aprender».