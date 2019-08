Pasajeros de un tren Madrid-Gijón sufren retrasos de una hora por una avería

Los incidentes en la conexión ferroviaria entre Asturias y la Meseta son ya algo habitual. Sin embargo, en lo que supone prácticamente una excepción, los pasajeros del Alvia Madrid-Gijón de las 18.26 horas que llegaron ayer más de una hora tarde a su destino no padecieron los retrasos de Renfe a causa de una avería en la rampa de Pajares, sino que el problema se dejó notar en la capital.

El tren, procedente de Alicante, llegó a la estación de Chamartín con retraso. «A las 18.26 horas no nos había informado nadie ni había información en las pantallas», relata una pasajera. Solicitaron explicaciones en el mostrador de Renfe, pero «el trabajador no sabía nada». A los pocos minutos apareció la vía en pantalla y los pasajeros comenzaron a pasar el escáner de seguridad, que se atascó a los pocos minutos. «Había discapacitados físicos, personas mayores y bebés al sol con 36 grados», lamenta esta pasajera. Tras «muchas protestas», finalmente les dejaron acceder al tren sin pasar por el escáner, pero esta decisión no evitó que llegaran a su destino con «hora y media de retraso».