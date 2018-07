Los que pasan calor aunque no haya verano ÁLEX PIÑA En este estío frío y lluvioso, cuatro profesiones tradicionales y esmeradas viven con su propio microclima ardiente ALEJANDRO CARANTOÑA Lunes, 23 julio 2018, 17:17

Los cuatro venden las cosas que más se echan en falta en Asturias este verano: tiempo -el de hornear con tino, planchar con tiento, guisar con calma, asar con mimo- y calor. Mucho calor: son los únicos que lo sufren o disfrutan, según, en sus oficios en este verano disfrazado de otoño.

Guillermo Mori, que pilota el restaurante Casa Zabala, lleva toda la vida lidiando con esos ingredientes: creció en una casa de comidas alumbrada por una cocina de carbón «incontrolable», confiesa, y los guisos tradicionales. Hoy los protocolos son meticulosos, los emplatados, cuidados y la plancha está coronada por un extractor y un inyector; la tecnología ha hecho, cuenta, que «el calor que se pasa hoy no tenga nada que ver con el que se pasaba entonces». Sin embargo, la tarea no desmerece: la celebrada paletilla de Zabala; la pata de pulpo; sus jugosas carnes... Todas pasan por la parrilla en el transcurso de la hora clave, la hora en la que se da de comer a 80 o 90 personas. «Durante el servicio no sabes cuántas veces bebes o cuánto sudas, solo piensas en el color y en el punto de las cosas. No te da tiempo a preguntártelo: caes en la cuenta después». Con este criterio establecemos, por tanto, un nada científico «índice de torrabilidad» del oficio. A saber: sobre diez puntos, un cinco equivale a temperatura ambiente; un seis a mayor comodidad con menos ropa que en la calle; un siete, a la necesidad de beber agua con frecuencia; un ocho, a chanclas y camiseta de manga corta; un nueve, a actividades rallanas en la quemadura. Mori acepta un siete.

Siguiendo el baremo, el rey de esta lista es Rubén Rodríguez, más conocido como 'El Pintxu', que dedica su verano a asar corderos y preparar costilladas masivas a petición en fiestas, eventos y romerías. El cordero no le gusta y de las costillas está «fartucu», pero sí le apasionan las brasas de carbón cubano que, durante cinco o seis horas, alimenta para dar el punto a sus carnes. Al tiempo, descubrió que le salían ampollas en la barriga por la exposición prolongada a la parrilla; hace pocas fechas, él y su ayudante tuvieron que «parar cinco minutos» porque se estaban empezando a marear. Trabaja con un mandil de soldador, conque se erige con un merecido nueve sobre diez: cien criollos lustrosos exigen «no descuidarse un momento».

Mónica Rouco, que se quedó con un par de tintorerías del negocio familiar de La Habanera, sonríe en su taller de la calle Covadonga de Gijón al recibir su siete, motivado por las dos planchas con que ella y su equipo ponen a punto ora camisas, ora vestidos; ora americanas, ora telones. «Una vez nos trajeron para limpiar una capa de plumas que usaba Ana Belén.» Confiesa, igual que Mori, que los tiempos han cambiado y el calor ya no es el de antaño, pero advierte el calor que dan dos planchas funcionando al tiempo, paliado por el «aire acondisoplado» que se cuela por la puerta abierta a la calle, no es baladí cuando se llevan ocho horas a los mandos. Eso sube ligeramente la nota. No obstante, añade y puntualiza que llega a ser «relajante. Es más estresante tratar con la gente», opina.

Por último, con un meritorio ocho («Hoy trabajo en chanclas y camiseta de tirantes») queda el único panadero con horno de leña de Gijón, Kiko Mazariegos, que desde la Tahona de Vega lleva dieciocho años y medio resistiéndose «a crecer. Luego empiezan las prisas, y la prisa es el peor enemigo del pan. Mejor poco y bien que mucho y mal». Sirve a clientes y a unos pocos restaurantes, entre ellos el estrellado Auga, y rechaza al resto para poder seguir haciendo lo que le gusta («y cansa», por turnos): se levanta a las tres de la mañana, prende un fuego y empieza a hacer panes de gran calidad hasta el mediodía, por tandas y sin adelantar trabajo. «Siempre te lo llevas, como mínimo, templado.» El secreto es la lentitud y un horno que nunca muere: «Al llegar al día siguiente, sigue a doscientos grados. Solo me falta la toalla», bromea.